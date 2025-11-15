学びの秋！オンラインレッスン料金30%ポイントバック、11月19日「カフェトークの日」キャンペーン

11月19日は、受講したオンラインレッスンのポイント30%バック！！

株式会社スモールブリッジ

世界90カ国からの講師と、130カ国からレッスンを探す生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2025年11月19日（水）日本時間にカフェトークのオンラインレッスンを受講すると最大3件分のレッスン代の30％をポイントバックするキャンペーン「カフェトークの日キャンペーン」を開催します。

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/talk/2025-november/?lang=ja

「カフェトークの日」とは、日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク」が毎月19日に実施している30％ポイントバックキャンペーンです。

カフェトークの日がお得：好きな単発レッスンを受講するだけ！

対象日にオンラインレッスンを受講すると・・最大3件分、4,000ポイント（4,400円税込）までのポイントバックが自動で計算され、数日後にアカウントにポイントが戻ります。

事前エントリーなどは不要、簡単・お得にオンラインレッスンを受講することができます。

英語、韓国語、スペイン語、フランス語、イタリア語、中国語などの人気・定番のオンライン語学レッスンはもちろん、アラビア語、ベトナム語やタイ語、アメリカ手話（ASL）など、身近に教室を見つけるのは難しいレッスンもオンラインで気軽に1回から受講できます。

カフェトークで提供されているレッスン例

オンラインレッスンで使える通話アプリは3種類。カフェトークオリジナル、ボタンをクリックするだけでカフェトークユーザーなら誰でも簡単に使えるLattep（ラテップ）、そして人気のZoom、Google Meetもご利用いただけ、パソコン、スマホ、タブレットでレッスンを受講可能です。

ま世界で活躍する音楽・アート・ヨガ講師から直接レッスンを受講できたり、送迎不要でキッズ向けに人気の将棋や習字などの習い事を見つけたりと、地域を問わず様々なバックグラウンドを持つ世界の講師陣と出会えるのがカフェトークです。

お子様の習い事から大人のリスキリングまで楽しく安全、気軽にオンラインレッスンを受講いただけます。

予約不要の「今すぐレッスン」も対象です。

カフェトークのオンラインレッスン一覧：https://cafetalk.com/lessons/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com