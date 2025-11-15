【快挙！】フェムケアブランド「laugh.」がロフト ベストコスメ2025の「ボディーケア部門」で選出

株式会社laugh.

株式会社laugh. （本社：東京都豊島区、代表取締役：林千尋)が運営する、フェムケアブランド『laugh. (ラフドット)』が、全国のロフトにて開催されている「ロフト ベストコスメ 2025」に初選出されました。

「ロフト ベストコスメ 2025」は、2025年のロフトの売れ筋※1とバイヤーが次のトレンドとして注目しているアイテムを紹介するものでlaugh.(ラフドット)は「ボディーケア部門」での選出となります。

※1 2025年1月～8月の販売実績による

laugh.（ラフドット）は一人ひとりの女性が、自分に必要なケアを理解し、 自分のために選択できる世の中をつくりたいと考えています。現在は、デリケートゾーンケア商材の販売をWEB中心で行っており、 ウォッシュやクリーム、ミストなど複数の商品を販売しています。

「ロフト ベストコスメ 2025」ではWEB販売でも人気の香料「ピュアムスク」のインティメイトウォッシュが選出されました。

「ロフト ベストコスメ 2025」選出アイテム

インティメイトウォッシュ

泡タイプの弱酸性処方。CICA*1配合デリケートゾーンソープ。

汚れをもっちりと落とし、ニオイの原因*2にもアプローチ。

*1 マデカッソシド（保湿成分）

*2 ニオイの原因ともなる汚れのこと

受賞香料

ピュアムスク

ウッディアンバーをベースにみずみずしい果実でまとめた透明感あふれるムスクの香り。

「ロフト ベストコスメ 2025」について

「ロフト ベストコスメ」は、ロフトが年2回実施するコスメ企画で、カテゴリーごとに選出された2025年年間におけるロフトの売れ筋※1商品と、バイヤーが次のトレンドとして注目しているアイテムを商品を全100種類紹介。※2

※2ランキングはロフト販売実績およびバイヤー選定に基づいています。（対象期間は年度により異なります）

店頭販売商品

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュ

容量：100mL

香料：ピュアムスク・スイートブーケ・リラックスバーベナ

ロフト店頭価格：3,941円（税込）



laugh.（ラフドット）インティメイトフレッシュミスト

容量：14mL

香料：ピュアムスク・スイートブーケ・リラックスバーベナ

ロフト店頭価格：3,446円（税込）

※WEB販売価格とは異なります

株式会社laugh.とは

「理想の姿を叶える」を経営理念に掲げる、株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。

女性向けのフェムケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。

モンドセレクションでは 、"4年連続"インティメイトウォッシュ(無香料)で【最高金賞】を受賞*しています。

*旧容器での受賞も含む

≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」をすべての女性に。

そして、あなたの誇れる日々に寄り添い、

「女性の生き方そのもの」につながるブランドになることを約束します。



≪ビジョン≫

一人ひとりの女性が、自分に必要なケアを理解し、自分のために選択できる世の中をつくります。

そのために、安全でハイクオリティな商品やポジティブなブランド体験をお届けし、多様なライフスタイルをサポートします。

▼販売店：ECサイト「laugh.公式ストア」

https://laughdot.jp/lp?u=prprr3&utm_source=prw&utm_medium=prr&utm_campaign=snt(https://laughdot.jp/lp?u=prprr3&utm_source=prw&utm_medium=prr&utm_campaign=snt)

会社概要

■株式会社laugh.

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 林千尋

創 業：2022年10月

資本金：1,000万円

URL：https://laughdot.jp/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場2-16-11 216ビル7階

代表者：代表取締役 丹野直人

創業：2006年8月

資本金：1億3,456万円＊資本準備金含む

従業員：200名（グループ全体：2024年4月時点）

URL：https://c-nextage.com/

【通販領域】

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創 業：2015年10月

資本金：3,000万円

従業員：81名（2024年4月時点）

URL：https://c-hrc.com/