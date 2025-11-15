AirPods Pro 3オリジナルハードケースが新登場！フルカラー印刷＆耐衝撃仕様で1個から作成可能！（2025/11/11）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、幅広いオリジナルグッズのプリントサービスを展開しています。この度、新たに AirPods Pro 3専用のオリジナルハードケースを1個から作成できるサービス を開始しました。

本商品は、耐久性に優れたポリカーボネート素材を採用したハードケースで、落下時の衝撃やキズからAirPods Pro 3をしっかり保護します。クリア・ホワイト・ブラックの3色展開で、デザインに合わせて選べるのも魅力。



フルカラー印刷に対応しており、お気に入りの写真やイラスト、ロゴなどを美しく再現。自分用にはもちろん、プレゼントやノベルティ、アーティストの物販アイテムとしても人気が高まっています。

AirPods Pro 3専用設計のため、ケースを外さずにそのまま充電が可能。クリアケースの場合、LEDライトの確認もできる使い勝手の良い仕様です。ストラップループも搭載しており、持ち運びにも便利です。

高品質プリントと耐衝撃性を兼ね備えたオリジナルハードケースを、1個から気軽に作成できるサービス。この機会に、世界にひとつだけのAirPods Pro 3ケースをデザインしてみませんか？

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

▽AirPods Pro 3オリジナルハードケース

https://www.me-q.jp/topic/airpods-pro3

【商品の特徴】

◆ 1個から注文OK！プレゼントやノベルティにもぴったり

AirPods Pro 3専用のオリジナルハードケースを1個から注文可能。自分用はもちろん、プレゼントやノベルティ、小ロット物販にも最適です。

◆ 高品質フルカラー印刷で写真・イラストを美しく再現

鮮やかなフルカラー印刷に対応。写真・イラスト・ロゴなど細部まで美しく表現でき、個性的で高クオリティなデザインに仕上がります。

◆ 耐衝撃性に優れたポリカーボネート素材を採用

硬質なポリカーボネート製ハードケースで、落下時の衝撃やキズからAirPods Pro 3をしっかり保護。丈夫で長く使える安心設計です。

◆ ケースを外さずに充電可能＆LEDライトも確認できる

AirPods Pro 3専用設計で、そのまま充電が可能。クリアケースの場合はLEDライトの確認もでき、日常使いでもストレスなく使用できます。

◆ 選べる3カラー！デザインに合わせてカスタマイズ

ブラック・ホワイト・クリアの3色展開。デザインの雰囲気に合わせて最適なカラーを選べるため、仕上がりの満足度が高いのも魅力です。

◆ ストラップループ付きで持ち運びにも便利

ストラップループ搭載で、キーホルダーやバッグに取り付けて持ち運びが可能。実用性とデザイン性を兼ね備えたハードケースです。

▽AirPods Pro 3オリジナルハードケース

https://www.me-q.jp/topic/airpods-pro3

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルAirPods Pro 3ハードケースを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

ショップ情報

ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

代表者：代表取締役社長 南條 康司

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225