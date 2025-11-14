¡Ê°ì¼Ò¡ËÆüËÜ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊJCMA¡Ë¤¬´Ñ¸÷Ä£¤Ø¡ÖMICEÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬Äó¸À¡×¤òÄó½Ð
2025Ç¯11·î13Æü¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊJCMA¡Ë¤Ï¡¢ÉðÆâµª»ÒÂåÉ½Íý»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍý»ö¤¬´Ñ¸÷Ä£¤òË¬Ìä¤·¡¢ÃæÌî³Ù»Ë¹ñºÝ´Ñ¸÷ÉôÄ¹¤Ë¡ÖMICEÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬Äó¸À¡×¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÄó¸À¤Ç¤Ï¡¢MICE¤ò¡Ö´Ñ¸÷¿¶¶½ºö¤Î1¥Äー¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö·ÐºÑ¡¦³°¸ò¡¦»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ÈÃÏ°èÁÏÀ¸¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢MICE¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î8¤Ä¤Î½ÅÅÀ»Üºö¤òÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡¦Äó°Æ¤Î·Á¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎJCMAÄó¸À¤Î°ìÉô¤¬MICEÀ¯ºö¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤âÆ§¤Þ¤¨¡¢JCMA¤Ç¤Ïº£¸å¤âÀ¯ÉÜ¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Äó¸ÀÆâÍÆ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Êº¸¤«¤é¡ËJCMA ¾¾ÅÄÍý»ö¡¢ÉðÆâÂåÉ½Íý»ö¡¢´Ñ¸÷Ä£ÃæÌî¹ñºÝ´Ñ¸÷ÉôÄ¹¡¢¶áÏ² ÉûÂåÉ½Íý»ö¡¢¾®ÅçÍý»ö
Äó¸À¼ê¸ò¤¹¤ëJCMA ÉðÆâÂåÉ½Íý»ö¡¢´Ñ¸÷Ä£ÃæÌî¹ñºÝ´Ñ¸÷ÉôÄ¹
>>>¢£¡ÖMICEÎ©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀïÎ¬Äó¸À¡×¡ÊÁ´Ê¸¡Ë(https://jp-cma.org/wp/wp-content/uploads/2025/11/075d962410db14d2e2bad348700f6875.pdf)
¡ÃÄó¸À¤Î³µÍ×¡Ã
¢£Äó¸À¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
1.MICE¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¤Ø¤ÎÌÀ³Î¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±
¡¡¡¡¾ÊÄ£²£ÃÇ¤Î¡ÖMICE¿ä¿ÊËÜÉô¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×ÀßÃÖ¤ä¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¤ÎMICE³èÍÑ¤òÄó°Æ¡£
2.MICEÅÔ»Ô¡ÊÅÔ»ÔMICEÀïÎ¬¡Ë¤ÎºÆ¶¯²½
¡¡¡¡MICEÀìÇ¤¿Íºà¤ÎÇÛÃÖ»Ù±ç¡¢Åý¹çÀïÎ¬¤ÎÅ¸³«¡¢½ÉÇñÀÇ¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿MICEÍ½»»³È½¼¤Ø¤Î°Õ¼±¾úÀ®¤ä°ÂÄêÅªºâ¸»³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ß¥Êー¼Â»ÜÅù¤òÄó°Æ¡£
3.MICE¿Íºà°éÀ®¤È¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®»Ù±ç
¡¡¡¡Âç³ØÅù¤ÈÏ¢·È¤·MICE¤Î¶µ°é´ðÈ×À°È÷¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×Åù¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¶È³¦Ç§ÃÎ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Î¹Êó³èÆ°¶¯²½¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¹ñ¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¿ä¿Ê¤òÄó°Æ¡£
4.MICE¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤Î¿ä¿Ê
¡¡¡¡Ãæ¾®µ¬ÌÏ²ñµÄ¤Ø¤Îµ»½ÑÆ³Æþ»Ù±ç¡¢»ÜÀß¤Ø¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷»Ù±ç¤Î¶¯²½¡¢MICE»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë°û¿©¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î»Ù±ç¤òÄó°Æ¡£
5.¹ñºÝ¶¥Áè¤Ë¾¡¤Æ¤ëMICEÍ¶Ã×¡¦³«ºÅ¤Î¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡¡¡¡ÁªÂò¤È½¸Ãæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Êä½õ¶âÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¡¢BID»Ù±ç¤Î¹¹¤Ê¤ë³È½¼¡¢MICE³«ºÅÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÁÊµá¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥æ¥Ëー¥¯¥Ù¥Ë¥åー³èÍÑ¡¢¹ñ¤È¸ÄÊÌÅÔ»Ô¤Î°ìÂÎÅª¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÄó°Æ¡£
6.MICEÅý·×¤ÎÀ°È÷¤È¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¥Ùー¥¹À¯ºö¤Î¿ä¿Ê
¡¡¡¡Åý°ìÅª¤Ê´ð½à¹½ÃÛ¡¢Åý°ì»ØÉ¸ºöÄê¤ÈÊ¬ÀÏ´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¡¢Âç³ØÏ¢·È¤Î»ÅÁÈ¤ß²½¡¢¤³¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤¿Åý·×¡¦Ê¬ÀÏ¤Î»ö¶È²½¤òÄó°Æ¡£
7.¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ä¿Ê
¡¡¡¡Ç§¾Ú¼èÆÀÂ¥¿Ê¡¢LCA¡ÊLife Cycle Assessment¡Ë»»Äê»Ù±ç¡¢MICE¼çºÅ¼Ô¸þ¤±Íú¹Ô»Ø¿ËºöÄê¡¢¶È³¦²£ÃÇ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß»öÎãÄ´ºº¡¦³èÍÑÊýË¡¤Î¸¡Æ¤¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤Î¸¡Æ¤°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÄó°Æ¡£
8.¥ì¥¬¥·ー¸ú²ÌÅù¤Î³«ºÅ¸ú²Ì¼è¤ê¹þ¤ßÂ¥¿Ê
¡¡¡¡ÃÏ°èÏ¢·ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®À©ÅÙ¡¢MICE³«ºÅÃÏ¤ÎÃÏ°è»º¶ÈPR»Ù±çÅù¡¢MICE¤ÎÂ¿ÌÌÅª²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤Î»Ù±ç¶¯²½¤òÄó°Æ¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¢£ MICE¤Î°ÕµÁ
MICE¤È¤Ï¡¢Meeting¡Ê´ë¶È·Ï²ñµÄ¡¦¸¦½¤¡Ë¡¢Incentive travel¡Ê´ë¶È¤ÎÊó¾©Î¹¹Ô¡Ë¡¢Convention¡Ê¹ñºÝ²ñµÄ¡¦³Ø²ñ¡Ë¡¢Exhibition¡¿Event¡ÊÅ¸¼¨²ñ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
´Ñ¸÷Ä£¤Ï¡¢¤½¤Î°ÕµÁ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê1¡Ë¹â¤¤·ÐºÑ¸ú²Ì¡¢¡Ê2¡Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñÅù¤ÎÁÏ½Ð¡¢¡Ê3¡ËÅÔ»Ô¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¡¢¡Ê4¡Ë¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÊ¿½à²½¡¢¡Ê5¡Ë¥ì¥¬¥·ー¸ú²Ì ¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡´Ñ¸÷Ä£¡Ö¿·»þÂå¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É³ÈÂç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¡×¡Ê2023Ç¯5·îÈ¯É½¡Ë¡Ê¼óÁê´±Å¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥ÈÆâ¡Ë(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kankorikkoku/kettei/siryou16.pdf)
À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë¼ç¤ÊMICE´ØÏ¢ÌÜÉ¸
¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¬Ìî¡Û
¡¡ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸òÎ®¤Î³ÈÂç¡¦¹ñºÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ë
¡¡¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¾ÃÈñ³Û¡Ã£²³äÁý²Ã¡Ê7,200²¯±ß¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡¡¢ª8,600²¯±ß¡Ê2025Ç¯¡Ë¡Ë
¡¦¹ñºÝ²ñµÄ³«ºÅ·ï¿ô¡Ã¥¢¥¸¥¢No1¤ÎÉÔÆ°¤ÎÃÏ°Ì¡¢À¤³¦5°Ì°ÊÆâ¡Ê2030Ç¯¡Ë
¡¦Å¸¼¨²ñ¡¦¸«ËÜ»Ô¤Ø¤Î³°¹ñ¿Í»²²Ã¼Ô¿ô¡Ã2³äÁý²Ã¡Ê139Àé¿Í¡Ê2019Ç¯¡Ë
¡¡¢ª167Àé¿Í¡Ê2025Ç¯¡Ë¡Ë
¡Ú¶µ°é¡¦¸¦µæÊ¬Ìî¡Û
¡¡¹ñºÝ³Ø²ñ¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê³«ºÅ¡¦Í¶Ã×¤Ë¤è¤ë¹ñºÝÆ¬Ç¾½Û´Ä¤ÎÂ¥¿Ê
¡¦³¤³°¤«¤é¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¼õÆþ¤ì¿ô¡Ã2³äÁý²Ã¡Ê13Àé¿Í¡Ê2019Ç¯¡Ë¢ª16Àé¿Í¡Ê2025Ç¯¡Ë¡Ë
¡¦²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¼«Á³¡¦°åÎÅ¡¦¼Ò²ñÊ¬ÌîÅù¤Ë·¸¤ë¹ñºÝ²ñµÄ¤Ø¤Î³°¹ñ¿Í»²²Ã¼Ô¿ô¡Ã2³äÁý²Ã
¡¡¡Ê155Àé¿Í¡Ê2019Ç¯¡Ë¢ª186Àé¿Í¡Ê2025Ç¯¡Ë¡Ë
¢£ ·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì ¤Ï£±Ãû590²¯±ß
MICE»º¶È¤Ï¡¢¾åµ¤Î°ÕµÁ¤ò¼Â¸½²½¤¹¤ë»º¶È¤Ç¤¹¡£
²ñµÄ³«ºÅ¡¢½ÉÇñ¡¢°û¿©¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ¡¦¾ÃÈñ³èÆ°¤Î¿þÌî¤¬¹¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê´Ñ¸÷°Ê¾å¤Ë¼þÊÕÃÏ°è¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷Ä£¤¬2018Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢2016Ç¯¤Î¹ñºÝMICE¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï£±Ãû590²¯±ß¡£¤Þ¤¿¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎMICE»²²Ã¼Ô¤Î1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ³Û¤Ï33.7Ëü±ß¤Ç¡¢°ìÈÌ´Ñ¸÷¤Ç¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ¾ÃÈñ³Û¤Î15.6Ëü±ß¤è¤ê¤â¡¢Ìó18Ëü±ß¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡ÊJCMA¡Ë¤Î³µÍ×
JCMA¤Ï2015Ç¯¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎMICE¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëMICE¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÍ¿ô¤ÎÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢MICE¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢MICE¤Î°ÕµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¡¦·¼È¯¤äÀ¯ºöÄó¸À¡¢MICE¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì»»½Ð¤Ø¤Î»²²è¡¢¿Íºà°éÀ®¡¦¿Íºà¸òÎ®¡¢¹ñºÝ¸òÎ®¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¦²ñ°÷¿ô¡§289²ñ°÷¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡§ÉðÆâ µª»Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥°¥ì ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¡¦URL¡§https://jp-cma.org/