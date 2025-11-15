『自殺島』が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン！「ヤングアニマルWeb」で実施中！

株式会社白泉社

「ヤングアニマルWeb」で『自殺島』（森恒二）が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン実施！

※会員限定で無料になる話も含まれます。



11/16(木)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！



【『自殺島』（森恒二）あらすじ】

「自殺島」─それは、自殺を繰り返す“常習指定者”達が送られる島。主人公・セイも自殺未遂の末、その島へと辿り着いた。果たして、セイ達の運命は!? 極限サバイバルドラマ!!

無料エピソードはこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/4019bf5226a60/

コミックス第１～１７巻堂々完結！

『自殺島 17』（森恒二／著 白泉社）書影自殺島 17

■著者名： 森恒二

■ISBNコード：9784592146377

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：565円（本体514円＋税10%）

■発売日：2016.10.28

仲間の中でひとり、前を向けず悩むリョウ。その孤独を、あの男が見逃すハズがなかった…。幽閉されたカイの暴走により、次々と倒れゆく仲間たち。最大のピンチを迎えた時、セイは――。"生きる意味"を問い続けてきた彼らの、結末を見逃すな!自殺未遂者たちによる、極限サバイバルドラマ遂に完結!!