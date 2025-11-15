『自殺島』が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン！「ヤングアニマルWeb」で実施中！
(C)森恒二／白泉社
「ヤングアニマルWeb」で『自殺島』（森恒二）が48時間限定で一気読みできる全話無料キャンペーン実施！
『自殺島 17』（森恒二／著 白泉社）書影
自殺島 17
※会員限定で無料になる話も含まれます。
11/16(木)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！
【『自殺島』（森恒二）あらすじ】
「自殺島」─それは、自殺を繰り返す“常習指定者”達が送られる島。主人公・セイも自殺未遂の末、その島へと辿り着いた。果たして、セイ達の運命は!? 極限サバイバルドラマ!!
無料エピソードはこちらから↓
https://younganimal.com/episodes/4019bf5226a60/
コミックス第１～１７巻堂々完結！
■著者名： 森恒二
■ISBNコード：9784592146377
■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス
■定価：565円（本体514円＋税10%）
■発売日：2016.10.28
仲間の中でひとり、前を向けず悩むリョウ。その孤独を、あの男が見逃すハズがなかった…。幽閉されたカイの暴走により、次々と倒れゆく仲間たち。最大のピンチを迎えた時、セイは――。"生きる意味"を問い続けてきた彼らの、結末を見逃すな!自殺未遂者たちによる、極限サバイバルドラマ遂に完結!!