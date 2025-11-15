『恋する警護24時 season2』スピンオフドラマ　藤原丈一郎主演『恋を忘れて警護240日』前編本日よりTELASAで独占配信スタート！

TELASA株式会社(C)テレビ朝日

『恋する警護24時 season2』スピンオフドラマ『恋を忘れて警護240日』

2025年11月14日（金）『恋する警護24時 season2』 第５話放送終了後から配信スタート

◼️『恋する警護24時』から誕生した藤原丈一郎主演のスピンオフドラマが待望のカムバック！

前作で片思いをし続けていた原湊（藤原）がまさかの“恋を忘れた男”に!?

しかし、突如、恋の兆しが表れて…！

約１年半の時を経て進化して帰ってきた岩本照主演の考察系アクション・ラブコメディ『恋する警護24時 season2』――新たなメンバーも加わった新警護チームで再始動した無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本照）。そこに立ちはだかる新たな難事件、そして海外留学へ旅立った弁護士・岸村里夏（白石麻衣）との８時間の時差ある遠距離恋愛…前作を凌駕する、さらなる試練が辰之助を待ち受けます。

そんな辰之助の後輩ボディガード・原湊を演じる藤原丈一郎が主演のスピンオフドラマが、前作『恋し続けて警護240日』に続き、『恋を忘れて警護240日』として動画プラットフォーム「TELASA（テラサ）」に登場！ 前編は本日11月14日（金）より、後編は11月21日（金）より、２週連続で配信スタートします。

ボディガードとして辰之助を慕う一方、辰之助と里夏の恋を応援しながらも、恋愛に関してはめっぽう不器用な辰之助にアドバイスをしながら尻を叩く湊は、生まれながらの“リアコ枠”。恋愛偏差値が高いゆえに、辰之助と対立ばかりしていた三雲千早（成海璃子）の態度の変化にも即座に気づくのですが…。湊自身は、前作『恋し続けて警護240日』で実は一途な片思いをしていたことが明かされ、その影響からか、以来、恋愛からはすっかり遠ざかりっぱなし。警護チームきってのモテ男が、まさかの“恋を忘れた男”に!? しかし、そんな湊に突如、新たな恋の兆しが見え始め…ついに、湊が動き出します！

◼️相変わらずモテっぷりを発揮しながらも恋愛ゼロ状態を続けていた湊が

男たちで開催された恋愛談義に刺激を受け恋愛解禁!?

小さな奇跡にも後押しされ、ついに湊の恋が動き出す！

職場では大荷物を運んで頑張る同僚の高石みのり（松井遥南）をそっと手助けしたり、お気に入りのパン屋さんではピンチに直面する女性をすかさず助けたり…相変わらずその天性の魅力で女性たちのハートを鷲掴みにする湊。そんな湊を久我一刀（夏生大湖）は「恋愛の師匠」と崇めますが…その実は、湊は過去に片思いを経験して以来、気づけば恋愛ゼロ状態。ある意味、感情の波もない穏やかな日々を過ごしていたのですが…警護チームの椎谷厚徳（今野浩喜）、一刀、村田耕太（北村圭吾）ら男性陣たちと飲んでいたある夜、恋バナで盛り上がる椎谷たちに触発されることに！ 「本当にこれでいいのか？」――湊がそう感じ始めた矢先、まるで恋の始まりのサインのような小さな奇跡の数々が湊の周りで起こります。そして運命を感じた湊は動き出し…ついに湊の新たな恋が始まる!?

はたして湊にどんな恋が待ち受けるのか？ そして、その相手とは――!? 湊の本領が発揮されるこの恋物語では、随所で散りばめられた湊がナチュラルに繰り出す究極のモテテクニックは必見です！ さらに、椎谷や一刀たち警護チーム男性陣の意外な恋愛観も明かされることに！ そして、11月21日（金）配信スタートの後編では、湊が予想もしていなかった事態も起きて…!?

本編では描き切れないスペシャルエピソードが紡がれるスピンオフドラマ『恋を忘れて警護240日』をぜひ、存分にお楽しみください。

金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』

ドラマ本編の第１話から最新話は、動画配信プラットフォーム『TELASA（テラサ）』で配信中！

https://www.telasa.jp/series/16009

＜『恋を忘れて警護240日』 概要＞

配信日時：

【前編】11月14日（金）24時15分（『恋する警護24時 season2』第５話放送終了後）～配信スタート

【後編】11月21日（金）24時15分（『恋する警護24時 season2』第６話放送終了後）～配信スタート

出演：藤原丈一郎、今野浩喜、高田夏帆、夏生大湖、北村圭吾、松井遥南

脚本：金子ありさ

音楽：高見 優、信澤宣明

主題歌：Snow Man『悪戯な天使』（MENT RECORDING）

演出：竹園元（テレビ朝日）

プロデューサー：神田エミイ亜希子（テレビ朝日）、島本講太（ストームレーベルズ）、石塚清和（FINE）、岡田健人（FINE）

制作協力：FINE

制作：テレビ朝日

配信URL：https://www.telasa.jp/series/16032

＜TELASA（テラサ）とは＞

2020年4月にスタートした動画配信プラットフォーム。テレビ朝日の人気番組を始めとする、ドラマ、バラエティ、アニメ、特撮、スポーツ番組だけでなく、国内外の映画、ドラマ、バラエティなど、新作やオリジナルを含む、豊富なラインナップをお届けします。スマホやPCはもちろん、テレビの大画面でも視聴可能です。ダウンロードすれば、データ通信料も気にせず楽しめます。月額料金は990円（税込）

※Apple IDおよびGoogleアカウントでご利用のお客様は、レンタル作品をご購入いただけません。

【TELASA（テラサ）公式サイト】

https://navi.telasa.jp/

【配信コンテンツ紹介】

https://www.telasa.jp/unlimited

