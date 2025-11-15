ERPC ¤¬ Backpack¡ØBest Solana RPC Providers 2025¡Ù¤Ë¤Æ¥Ù¥¹¥È5¤ËÁª½Ð
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤È Validators DAO ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë ERPC ¤Ï¡¢Solana ¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¼è°ú½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë Backpack ¤ÎÆÃ½¸µ»ö¡ÖBest Solana RPC Providers in 2025: A Complete Guide to Fast and Reliable Solana RPC Nodes¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Best Solana RPC Providers ¥Ù¥¹¥È5 ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢Helius¡¢QuickNode¡¢Alchemy¡¢Ankr ¤ÈÊÂ¤Ó¡¢ERPC ¤¬¡ÖThe Fastest Global Solana RPC Provider¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÀÇ½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÄãÃÙ±ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡ÖERPC ¤Þ¤¿¤Ï Helius ¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸Ì®¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Best Solana RPC Providers ¤È¤Ï
Backpack ¤Î¡ÖBest Solana RPC Providers 2025¡×¤Ï¡¢Solana ¾å¤Ç dApps ¤ä DeFi¡¢NFT ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë³«È¯¼Ô¤ä¡¢¹âÉÑÅÙ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê Solana RPC ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÈæ³Ó¡¦¾Ò²ð¤¹¤ëÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤¹¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢Solana ¸ø¶¦¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥ìー¥ÈÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ë¤è¤êËÜÈÖ´Ä¶¤Ë¤ÏÅ¬¤µ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢ÀìÍÑ¤Î RPC ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢³Æ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤È¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¡Ê¹âÉÑÅÙ¼è°ú¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯º®»¨»þ¤Î°ÂÄêÀ¤È²ÄÍÑÀ
- MEV ÂÐºö¡¢Webhook¡¢NFT ¤ä¥Èー¥¯¥ó¸þ¤± API¡¢Â¿¥Á¥§ー¥ó¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½
- ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡Ê¥Õ¥êー¥Æ¥£¥¢¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë
- Backpack Wallet ¤Ê¤É¤Î¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ä¥Äー¥ë¤È¤ÎÅý¹ç¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¤³¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Helius¡¢QuickNode¡¢Alchemy¡¢Ankr¡¢¤½¤·¤Æ ERPC ¤Î5¼Ò¤¬¥Ù¥¹¥È¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Best Solana RPC Providers in 2025: A Complete Guide to Fast and Reliable Solana RPC Nodes: https://learn.backpack.exchange/articles/best-solana-rpc-providers-in-2025
Backpack ¤È¤Ï
Backpack ¤Ï¡¢Solana ¤òÃæ¿´¤ËÊ£¿ô¤Î¥Á¥§ー¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¼è°ú½ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Õ¥«¥¹¥È¥Ç¥£·¿¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ»ñ»º¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¼è°ú½êµ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÂÎ·¿¤ÎÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Backpack Wallet ¤Ï¥«¥¹¥¿¥à RPC ¤ÎÀßÄê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ RPC ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÁªÂò¤·¡¢Â®ÅÙ¤ä°ÂÄêÀ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Backpack ¤Ï¸ø¼°¤Î Learn ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç Solana ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤¹¤ë²òÀâµ»ö¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î Best Solana RPC Providers ÆÃ½¸¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Backpack: https://backpack.exchange/
ERPC ¤Ï¤Ê¤¼¿Íµ¤¤«
Backpack ¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ERPC ¤Ï¡ÖEmerging in 2025, ERPC claims the title of fastest Solana RPC with global coverage.¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤Ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¹âÉÑÅÙ¥¢¥¯¥»¥¹ÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤±¤ëÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÀÇ½¤¬¶¯¤ß¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ERPC ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê RPC ¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë VPS ·²¤ò°ì½ï¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¡¢ÃÙ±ä¤ÎÂç¤¤¤¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÏ©¤ò²óÈò¤·¡¢¥¼¥íµ÷Î¥¤Ë¶á¤¤¹½À®¤Ç Solana ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
Bundle ¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ë°ì³çÄó¶¡
ERPC ¤Ç¤Ï¡¢Solana RPC¡¢Geyser gRPC¡¢Shredstream ¤òÅý¹çÅª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë Bundle ¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Solana RPC¡ÊHTTP / WebSocket¡Ë
- Geyser gRPC¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¿ーÀ©¸Â¤Ê¤·¡¢Devnet / Testnet ÂÐ±þ¡Ë
- Shredstream¡Ê¶¦Í¡¦ÀìÍÎ¾ÂÐ±þ¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÉÑÅÙ¥È¥ìー¥É¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¹¥È¥êー¥à½èÍý¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥È¥êー¥à¤òÊÂÎó¹ØÆÉ¤·¤Ê¤¬¤éºÇÂ®¤Î·ÐÏ©¤òÁªÂò¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Backpack ¤Îµ»ö¤Ç¤â¡¢Solana RPC ¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ WebSocket ¤ä¹âÅÙ¤Ê API ¤ÎÍÌµ¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ERPC ¤Ï¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°ÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ VPS ¤Ë¤è¤ë¥¼¥íµ÷Î¥¹½À®
ERPC ¤Ï¡¢Bundle ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ï¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë Solana ¸þ¤± VPS ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¥È¥ìー¥É¥Ü¥Ã¥È¤ä¥¢ー¥Ó¥È¥éー¥¸¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¡¢RPC¡¦gRPC¡¦Shredstream ¤ÈÆ±¤¸¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç¼Â¹Ô
- ³°Éô¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò·ÐÍ³¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢±ýÉüÃÙ±ä¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞÀ©
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯º®»¨¤ä·ÐÏ©ÍÉ¤é¤®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤°ÂÄê¤·¤¿½èÍý
VPS ¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤·¤¿ EPYC VPS ¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¯¥í¥Ã¥¯ÀÇ½¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤±¤Î¹½À®¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÓ Premium Ryzen VPS
¤è¤ê¹â¤¤ÀÇ½¤òµá¤á¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥¯¥í¥Ã¥¯ÂÓ¤Ç¤¢¤ë 5.7GHz Ryzen CPU ¤òºÎÍÑ¤·¤¿ Premium Ryzen VPS ¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Premium Ryzen VPS ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- 5.7GHz ÂÓ Ryzen CPU ¤Ë¤è¤ë¹â¤¤¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥ì¥Ã¥ÉÀÇ½
- ECC DDR5 ¥á¥â¥ê¤ª¤è¤Ó NVMe4 ¥¹¥È¥ìー¥¸
- 25Gbps ¡ß 2 ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯
- CPU¡¦¥á¥â¥ê¡¦¥¹¥È¥ìー¥¸¤Î¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È¤ò°ìÀÚ¹Ô¤ï¤Ê¤¤ÀìÍÀß·×
- Jito Block Engine ¤ä Geyser gRPC ¥Îー¥É¤ÈÆ±°ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Æâ¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥¼¥íµ÷Î¥¹½À®
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥¢¥á¥¿¥ë¥µー¥Ðー¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÂÎ´¶ÀÇ½¤ò¡¢½ÀÆð¤Ê¥¹¥±ー¥ëÀ¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Backpack ¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Äã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤Ê sniping ¤ä¹âÉÑÅÙ¥È¥ìー¥É¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï ERPC ¤â¤·¤¯¤Ï Helius ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Premium VPS ¤ò´Þ¤à¤³¤¦¤·¤¿¹½À®¤¬É¾²Á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ERPC ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë Solana RPC¡¢Geyser gRPC¡¢Shredstream¡¢³Æ¼ï VPS¡¦Premium VPS ¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord ¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÎÍÑÅÓ¤ä¤´Í½»»¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹½À®¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR
¥µー¥Ó¥¹¹½À®¤äºß¸Ë¾õ¶·¡¢ÀìÍ¹½À®¤äÆÃÊÌ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Í×·ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Validators DAO ¸ø¼° Discord Æâ¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤«¤é¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ERPC¡¢Validators DAO¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê
- RPC ´Ä¶¤ÇÈ¯À¸¤·¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼ºÇÔ¤ä¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·ÊÑÆ°
- Â¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ëÀÇ½À©¸Â¤ä¥ªー¥Ðー¥³¥ß¥Ã¥È
- ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ÷Î¥¤¬ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÂç¤¤µ
- ¾®µ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Û¤É¹âÉÊ¼Á¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Å¤é¤¤¾õ¶·
»äÃ£¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³«È¯¤ò»Ù±ç¤¹¤ë Solana NFT ¥«ー¥É¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È Epics DAO ¤Î³«È¯²áÄø¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹âÂ®¤Ê Solana ³«È¯´Ä¶¤¬ÍÆ°×¤Ë¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ ERPC ¤ä SLV ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÍ»Ê¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃ¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÙ±ä¤ä¥¨¥éー¤ÏÄ¾ÀÜ¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£Ê¬»¶¤·¤¿¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤ä Web3 ÆÃÍ¤Î¹½Â¤¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦ Solana ³«È¯¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÁü¤ÎÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÃÙ±ä¤äÉÔ°ÂÄê¤µ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢Solana ¤¬ Alpenglow ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯³ÎÄê¤Î¹âÂ®²½¤ÈÄÌ¿®¥ì¥¤¥äー¤Îºþ¿·¤¬¿Ê¤à¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ERPC ¤ª¤è¤Ó Validators DAO ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Solana ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î³«È¯ÂÎ¸³¤È¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ERPC ¤â SLV ¤â¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ERPC¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://erpc.global/ja
- SLV¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- elSOL¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://elsol.app/ja
- Epics DAO¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://epics.dev/ja
- Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR