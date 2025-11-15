広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、毎週土曜「ひろしま深掘りライブ フロントドア」をお届けしています。

■weekly carp

今週のカープを一気に振り返り！

■フカボリスタジアム：１

カープ屈指のユーティリティープレイヤー 二俣翔一

成長を続ける期待の若鯉が4年ぶりのキャッチャー再挑戦にかける決意とは⁈

■フカボリスタジアム：２

カープ・ドラフト３位指名！近畿大学・勝田成

プロの世界へと羽ばたく小さな巨人が、成長を遂げた要因に迫る！

■前田智徳 特別企画

甘い物大好きな前田智徳さんが今年もXmasケーキをプロデュース！オリジナルケーキ開発に密着！

■中継～LASTARTひろしま終活イベント2025～

会場から小嶋沙耶香アナ＆吉弘翔アナが生中継！

■カープ・林晃汰選手 サイン入りユニホーム当たる！

番組中に発表される応募番号に電話して、プレゼントをGETしよう！

■放送日時

▷2025年11月15日(土)午後1時～※出演者・番組内容は 変更になる場合があります

https://www.home-tv.co.jp/frontdoor/

■出演者・ゲスト

【スタジオ】宇治原史規・菅広文 （ロザン） 木下富雄 （カープＯＢ）廣瀬隼也 （HOMEアナウンサー）岡本愛衣 （HOMEアナウンサー）【中継＠LASTARTひろしま終活イベント2025】小嶋沙耶香 （HOMEアナウンサー）吉弘翔 （HOMEアナウンサー）