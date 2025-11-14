「第四回ふるさと東京応援祭in SHIBUYA Christmas」開催のお知らせ

第四回ふるさと東京応援祭in SHIBUYA Christmas」開催のお知らせ


来る2025年12月12日～25日まで「第四回ふるさと東京応援祭in SHIBUYA Christmas」を開催いたします。全国からキッチンカーと飲食店90店舗以上が終結し、「JAPAN LOVE」をテーマに、日本各地のふるさとグルメが代々木公園を熱狂の渦に巻き込みます。イルミネーションと渋谷クリスマスマーケットが融合した、渋谷発・最強の冬フェスが今年も帰ってきます。


全国ご当地グルメが勢揃いし、特産品を活かしたアツアツホット飯や、とろけるホットチョコレート、サクふわチュロス、フォトジェニックな映えクレープなど、スイーツからご飯までクリスマスデートに最適な温かメニューが充実。渋谷の冬を彩るエンターテインメントとして、ライブ音楽ステージや心温まる渋谷クリスマスマーケット、家族・友人・恋人とシェアしたくなるフォトスポットが多数用意されています。





【イベント概要】


●イベント名　　第四回ふるさと東京応援祭


in SHIBUYA Christmas supported by にしたんクリニック


●会場　　　　　代々木公園　イベント広場・野外ステージ


　　　　　　　　（東京都渋谷区神南2丁目3）


●日程　　　　　一部2025年12月12日(金)～12月17日(水) 計6日間


　　　　　　　　二部2025年12月20日(土)～12月25日(木) 計6日間


●時間　　　　　平日16：00～22：00　


　　　　　　　　土日11：00～22：00


※音楽エリアの詳細はLIVE詳細ページより確認ください


●料金　　　　　食エリア無料（飲食代は有料）ライブエリア有料（詳細はHPをご確認ください）


●主催　　　　　ふるさと東京応援祭実行委員会


（主幹：株式会社グッドチョイスエンタテインメント）


●後援　　　　　東京都


●協力　　　　　株式会社ニコ


●出店予定数　　96店舗（フード、ドリンク、デザート合計）


●来場予想　　　25万人以上※悪天候や天変地異などによるイベント中止時の集客減要素は考慮しておりません。




クレープ

アヒージョ

浅草チャーシュー焼きそば

元祖博多もつ鍋



【問い合わせ先】　


ふるさと東京応援祭実行委員会　https://www.furusatotokyofes.com/(https://www.furusatotokyofes.com/)


運営事務局：石原　和成（イシハラ　カズナリ）090-8980-7009　4cw.ishihara@gmail.com