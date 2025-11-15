株式会社サイバーレコード（本社所在地：熊本県熊本市、代表者：増田一哉、以下「当社」）が支援している福岡県太宰府市のふるさと納税返礼品として、株式会社やまやコミュニケーションズが提供するご家庭用明太「やまや うちのめんたい」を掲載中です。創業以来継ぎ足しながら守り続ける「匠のたれ」で168時間じっくり熟成しています。本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある当社のサポートによるものです。※令和7年5月時点

プチプチと際立つ粒感、168時間熟成のまろやかな旨み、爽やかな柚子の風味が美味しい、ご家庭用の明太子です。【「匠のたれ」へのこだわり】・気品と華やかさを生む九州産の柚子・まろやかな旨みを引き出す羅臼昆布・惜しみなく注がれる芳醇な銘酒・後を引かない「先辛」ブレンド唐辛子

対象返礼品について

▼楽天＜選べる 容量＞やまや うちのめんたい 3～10個セットhttps://item.rakuten.co.jp/f402214-dazaifu/019-104/▼チョイス【やまや】うちのめんたい150g×3個セット 合計450ghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40221/6440175?utm_source=fukuokaken_dazaifushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40221【やまや】うちのめんたい150g×5個セット 合計750ghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40221/4511959?utm_source=fukuokaken_dazaifushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40221【やまや】うちのめんたい150g×10個セット 合計1.5kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40221/6442702?utm_source=fukuokaken_dazaifushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40221【やまや】うちのめんたい150g×7個セット 合計1.05kghttps://www.furusato-tax.jp/product/detail/40221/6440205?utm_source=fukuokaken_dazaifushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_40221

福岡県太宰府市について

太宰府市は、古より我が国の政治、外交、防衛、交易、文化などの要衝として、また世界に開かれた玄関口として発展を遂げて来ました。また、唯一無二の歴史を持ち、今もその歴史をしのばせる大宰府政庁跡、水城跡、観世音寺、太宰府天満宮などの数多くの史跡や名所が存在する誇り高き国際観光都市です。大伴旅人公や菅原道真公に代表される古からの大宰府と最新のグルメやスイーツ、子どもの居場所など現代の太宰府の魅力を融合させた「令和の都だざいふ」として住まう人も訪れる人もともに慶び合えるまちづくりをすすめています。皆さまの応援をよろしくお願いいたします。

寄附金の使い道について

市長におまかせ（指定しない）産業振興観光振興子育て・教育健康・福祉文化芸術・スポーツ歴史・文化財古都・みらい基金まちづくり・防災環境・自然保護

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form