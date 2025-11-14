【toroa】クリスマスケーキをひとりじめ。北海道生クリーム配合濃厚クリームたっぷりとろ生苺ショートケーキととろ生チョコレートケーキが登場

株式会社フードクリエイティブファクトリー

株式会社フードクリエイティブファクトリー（本社：東京都中野区、代表取締役社長：五十嵐豪）が展開する、日本最大級おとりよせサイトおとりよせネットお取り寄せ大賞2022総合大賞受賞&3年連続入賞殿堂入の一口でとろける極上スイーツ「toroa（トロア）」（https://www.kutsurogi-ya.com/）が、とろ生苺ショートケーキととろ生チョコレートケーキを公式オンラインストアで2025年11月15日から発売開始。

クリスマスにケーキをひとりじめして食べる幸せのひと時を

とろ生苺ショートケーキととろ生チョコレートケーキ

とろ生苺ショートケーキととろ生チョコレートケーキは、「クリスマスにホールケーキをひとりじめして食べる幸せのひと時を」の想いから開発した、直径約7cmのひとりじめサイズのケーキです。

北海道生クリーム配合のたっぷりのクリームで覆われたケーキは口溶けがよく、一口、二口と止まらなくなる味わいです。

とろ生苺ショートケーキ

とろ生苺ショートケーキは、北海道生クリーム使用のバニラ香るホイップクリームたっぷりのケーキです。



しっとりスポンジに鮮やかな苺ソースを重ね、ラズベリーが苺を引き立てるムース、苺ダイス、スポンジを重ねた層をバニラ香るたっぷりのホイップクリームで包み込み、ホワイトチョコ コポーをトッピング。



どこを食べてもミルキーなクリームと苺を感じる、特別な味わいのショートケーキです。

とろ生チョコレートケーキ

とろ生チョコレートケーキは、北海道生クリーム使用のカカオ香るガナッシュクリームたっぷりのケーキです。



しっとりココアスポンジに濃厚チョコソースを重ね、ココアで香りと深みを加えたキャラメルムース、チョコチップ、ココアスポンジを重ねた層をカカオ香るガナッシュクリームで包み込み、ミルクチョコ コポーをトッピング。



どこを食べてもチョコレートを感じる、チョコレート好きのためのケーキです。

とろ生チョコレートケーキ・冷凍配送でお届け冷凍配送でお届け

とろ生苺ショートケーキやとろ生チョコレートケーキは急速冷凍し、冷凍配送でお届けします。食べたい時に解凍してお楽しみいただけます。

販売情報

【価格】2,100円（税込）

※商品は2個入で販売いたします。

【発売日】2025年11月15日

【商品ページ】

とろ生苺ショートケーキ2個入https://www.kutsurogi-ya.com/c/christmas/b00328

とろ生チョコレートケーキ2個入https://www.kutsurogi-ya.com/c/christmas/b00329

とろ生苺ショートケーキ&とろ生チョコレートケーキ各1個入https://www.kutsurogi-ya.com/c/christmas/b00331



【株式会社フードクリエイティブファクトリー】

「おいしいごはんで暮らしにくつろぎを」をモットーに、SNSではたくさんの方に簡単、美味しい、時短レシピを提供することで、暮らしに楽しみとゆとりをつくり、くつろぎ屋では極上に美味しいスイーツを通して、暮らしに悦びとくつろぐ時間をつくります。FCFの事業は「おいしさ」と「くつろぎ」を広めていくことです。

https://foodcreativefactory.com/





【toroa】

誰も体験したことのない極上の美味しさをお届けするスイーツブランドです。忙しい日々の中でも、とびっきり美味しいスイーツを味わう時間を通して、ほっと一息ついて心を緩めていただけたら…そんな想いからtoroaは生まれました。誰も体験したことのない唯一無二の美味しさをお届けするスイーツブランドとして、誰もが愛する定番スイーツをこれまでの常識にとらわれることなく、ひたすらに「美味しい」を追求して商品開発をしています。こだわり抜いたスイーツを開発するために、創業40年続いていた町工場をコロナ禍に事業承継してアトリエにし、商品開発・製造をしています。

https://www.kutsurogi-ya.com/

