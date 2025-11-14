2000Ç¯¤Î¡Ö¥Ë¥Á¥¢¥µ¡×¤¬ÁÉ¤ë¡ª¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡õ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù25¼þÇ¯µÇ°¹çÆ±Å¸¡×¤¬³«ºÅ·èÄê¡ªµ®½Å¤Ê¸¶²è¤äÀßÄê»ñÎÁ¤ò¡ãÆþ¾ìÌµÎÁ¡ä¤Ç°ìµó¸ø³«¡ª
Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚ¾¡Íµ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù&¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù ¥¢¥Ë¥á25thµÇ°¹çÆ±Å¸¡×¤ò2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯£²·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢³¤³°¤Ë¤âº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÅ¸¼¨µòÅÀ¡¦¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù&¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù ¥¢¥Ë¥á25thµÇ°¹çÆ±Å¸¡×11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª
2000Ç¯¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤òÊüÁ÷¤·¡¢º£Ç¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¡£Æ±¤¸¤¯¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù&¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù ¥¢¥Ë¥á25thµÇ°¹çÆ±Å¸¡×¤ò¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀßÄê¡¢¸¶²è¡¢³¨¥³¥ó¥Æ¡¢¼êÉÁ¤¤ÎÇØ·ÊÈþ½Ñ¡¢°áÁõ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÀßÄê»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤½¤·¤Æ¡Ø¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡ô¡Ù¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤Î´¶Æ°¤¬ÁÉ¤ë¡£µ®½Å¤ÊÀ©ºî»ñÎÁ¤ò´Ö¶á¤Ç¡ª¡Û
¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê»ñÎÁ: Áª¤Ð¤ì¤·»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ÀßÄê»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È: ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¢¡³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë～ 2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¡³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥áÅìµþ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ2-25-5¡¡Æ£µ×¥Ó¥ëÅì¸Þ¹æ´Û ÃÏ¾å1～2³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬¡Ë
¢¡³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ～¸á¸å7»þ¡¡¡Ê¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì ¸á¸å6»þ45Ê¬¡¿´ë²èÅ¸¼¨¸á¸å6»þ30Ê¬¡Ë
¢¡µÙ´ÛÆü¡§
[11·î] 17Æü,25Æü
[12·î] 1Æü,8Æü,15Æü,22Æü,29Æü～31Æü
[1·î] 1～3Æü,5Æü,13Æü,19Æü,26Æü
[2·î]2Æü,9Æü
¢¡Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://animetokyo.jp/
¢§¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡Ù¤È¤Ï
¡¦¤¢¤é¤¹¤¸
¤¢¤Î²Æ¤ÎÆü¤«¤é3Ç¯¡£ÂÀ°ì¤¿¤Á8¿Í¤Î¡ÈÁª¤Ð¤ì¤·»Ò¶¡¤¿¤Á¡É¤Î³èÌö¤ÇÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¡Æ¥Ç¥¸¥â¥ó¥«¥¤¥¶ー¡Ç¤ÈÌ¾¾è¤ë¾¯Ç¯¤¬ÆÍÁ³¸½¤ï¤ì¤Æº®Íð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¤¥¶ー¤Ï¥Ç¥¸¥â¥ó¤Î¿Ê²½¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥Àー¥¯¥¿¥ïー¤ò³ÆÃÏ¤ËÎ©¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥â¥ó¤¿¤Á¤òÁà¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤ー¥Ó¥ë¥ê¥ó¥°¤Ç»ÙÇÛÃÏ°è¤ò¹¤²¤ë¡£°ìÊý¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥¿¥±¥ë¤ÏÂÀ°ì¤ËÎÉ¤¯»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¾¯Ç¯¡¦ËÜµÜÂçÊå¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤«¤Ä¤Æ¤ÎÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥«¥ê¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£¤À¤¬¤½¤³¤Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤«¤é¤ÎSOS¤¬ÆÏ¤¡¢3ËÜ¤Î¸÷¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²ー¥È¤òÄÌ¤Ã¤Æ¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ø¤È¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤Î¸÷¤Ï¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥ô¥¡¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÂçÊå¡¢µþ¡¢°Ë¿¥¤Ï¿·¤¿¤Ê¡ÈÁª¤Ð¤ì¤·»Ò¶¡¤¿¤Á¡É¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥¿¥±¥ë¤È¥Ò¥«¥ê¤ò²Ã¤¨¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ïー¥ë¥É¤òÀ¬Éþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥«¥¤¥¶ー¤«¤éÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÀï¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¦ÊüÁ÷´ü´Ö
2000Ç¯4·î2Æü - 2001Ç¯3·î25Æü
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶°Æ¡§ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§³ÑÆ¼ÇîÇ·
¥·¥êー¥º¹½À®¡§Á°Àî½ß¡¢µÈÂ¼¸µ´õ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÃæÄá¾¡¾Í
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¿®¼ÂÀá»Ò
Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ ÈÓÅçÍ³¼ù»Ò
²»³Ú¡§Íß·¹§µª
´ë²è¡§Àî¾åÂçÊå¡¢ÌÚÂ¼µþÂÀÏº¡¢´Ø¹°Èþ
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Åì±Ç
À©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡¦¥¥ã¥¹¥È
ËÜµÜÂçÊå¡§ÌÚÆâ¥ì¥¤¥³
¥Ö¥¤¥â¥ó¡§ÌîÅÄ½ç»Ò
°æ¥Î¾å µþ¡§²Æ¼ù¥ê¥ª
¥Ûー¥¯¥â¥ó¡§±ó¶á¹§°ì
²ÐÅÄ°Ë¿¥¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¸¥â¥ó¡§±ºÏÂ¤á¤°¤ß
È¬¿À¥Ò¥«¥ê¡§¹ÓÌÚ¹á·Ã
¥Æ¥¤¥ë¥â¥ó¡§ÆÁ¸÷Í³¹á
¹âÀÐ¥¿¥±¥ë¡§»³ËÜÂÙÊå
¥Ñ¥¿¥â¥ó¡§¾¾ËÜÈþÏÂ
°ì¾è»û ¸¡§ËÑ璐Èþ
¥ïー¥à¥â¥ó¡§¹â¶¶Ä¾½ã
¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー02¡ÙÁ´50ÏÃ¤Î¸«ÊüÂêÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=toeianimejp&ref=dvm_ptm_off_jp_ac_c_toeianimejp(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/?benefitId=toeianimejp&ref=dvm_ptm_off_jp_ac_c_toeianimejp)
¿·ºîTV¥¢¥Ë¥áDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§INTRODUCTION
¿Í´Ö¤Î»×¹Í¤ä´¶¾ð¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Öe-¥Ñ¥ë¥¹¡×¤Ï¡¢AI¥µ¥Ýー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ö¥µ¥Ý¥¿¥Þ¡×¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤ò¿ë¤²¤ë¤½¤Î±¢¤Ç¡¢¶²¤ë¤Ù¤²øÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£e-¥Ñ¥ë¥¹¤ò¶ô¤é¤¤¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÂÎ¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¤Ï¡¢¥µ¥Ý¥¿¥Þ¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÈóÆü¾ï¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¾Þ¶â²Ô¤®¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë¥Áー¥à¡Ö¥°¥íー¥¤¥ó¥°¥Éー¥ó¡×¤ÎÂô¾ë¥¥ç¥¦¤¿¤Á¤È¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥â¥í¥¦¤Ï·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£
¿Í´Ö¤È¥Ç¥¸¥â¥ó¤¬ÉÁ¤¯¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤È¤Ï¨¡¨¡
¢§STAFF
¸¶°Æ¡¿ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·
¥·¥êー¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿µÜ¸µ¹¨¾´
¥·¥êー¥º¹½À®¡¿»³¸ýÎ¼ÂÀ
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿¾®ÅçÎ´´²
¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿ÅÏÊÕ¤±¤ó¤¸
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¸¥â¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Àõ¾Â¾¼¹°
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡¿¿À°½¹á
¿§ºÌÀß·×¡¿²£»³¤µ¤è»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¿ÂçÁ¾º¬Íª²ð
»£±Æ´ÆÆÄ¡¿ÀÐ»³ÃÒÇ·
ÊÔ½¸¡¿À¾Â¼±Ñ°ì
²»³Ú¡¿²³¶¹´Ö¤¢¤ê¤µ
À©ºî¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¹¹ð¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¢§CAST
Å·ÇÏ¥È¥â¥í¥¦¡¿ÆþÌî¼«Í³
¥²¥Ã¥³ー¥â¥ó¡¿ß¯¤á¤°¤ß
ºéÌë¥ìー¥Ê¡¿¹õÂô¤È¤â¤è
¥×¥ê¥¹¥Æ¥£¥â¥ó¡¿ÅÄÂ¼ËÓ¿´
µ×±ó»û¥Þ¥³¥È¡¿´Øº¬Íºé
¥¥í¥×¥â¥ó¡¿µ×ÌîÈþºé
Âô¾ë¥¥ç¥¦¡¿°¤ºÂ¾åÍÎÊ¿
¥à¥é¥µ¥á¥â¥ó¡¿ßÀÌîÂçµ±
¢§ÊüÁ÷¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂ¾¤Ë¤Æ10·î5Æü¤è¤êËè½µÆüÍËÄ«9»þÊüÁ÷Ãæ
¢¨ÃÏ°è¤Ë¤è¤êÊüÁ÷»þ´Ö¡¦ÍËÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§ÇÛ¿®¾ðÊó
¢£ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷Ä¾¸å¡¢Ëè½µÆüÍË9¡§30¤è¤ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
TVer/FOD
¢£Ëè½µ¿åÍË0:00¤è¤ê½ç¼¡ÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È
¡¦¸«ÊüÂêÇÛ¿®
FOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à/Prime Video/U-NEXT/d¥¢¥Ë¥á/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«
¡¦¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë/Lemino/HAPPYÆ°²è/¥Ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹/Prime Video¡¡¤Û¤«
¢¨ÇÛ¿®³«»ÏÆü¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×ÊüÁ÷Ä¾Á°PV
https://youtu.be/WgCglA2Twnw
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
¢§¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¸ø¼°X
@digimon_tv¡Êhttps://x.com/digimon_tv¡Ë
¢£¥Ç¥¸¥â¥ó¤È¤Ï
1997Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿°éÀ®·¿·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î·ÈÂÓ±Õ¾½¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î°éÀ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£¤È¥â¥ó¥¹¥¿ーÆ±»Î¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë»Â¿·¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤è¤ê»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1999Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢TV¥·¥êー¥º¤òÁ´£¹ºî¡¦±Ç²èÁ´13¥¿¥¤¥È¥ë¤¬À©ºî¤µ¤ì¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡Ê¥Ç¥¸¥â¥ó¥Óー¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¡£
25Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥Ç¥¸¥â¥ó¤Ï¡¢º£¤Ê¤ª¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£