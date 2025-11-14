『PUBG: BATTLEGROUNDS』 と『 PUBG MOBILE』 が 「BALENCIAGA」と提携し、ハイファッションをゲームに導入

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社(代表取締役 イ・カンソク)は、『PUBG MOBILE』とラグジュアリーファッションブランド「Balenciaga」とのコラボレーションを発表しました。このエキサイティングなパートナーシップは、PUBG: BATTLEGROUNDS（以下、PUBG）、PUBG MOBILE、そして Balenciaga の三者による初の共同コラボレーションであり、グローバルなラグジュアリーファッションブランドと両ゲームが手を組む史上初の試みです。これは、ゲーム、デザイン、カルチャーの融合における大きなマイルストーンを意味します。

本日から12月14日まで、Balenciagaの大胆な美学が PUBG MOBILE のバーチャル戦場を変貌させ、限定ゲーム内アイテム、特別報酬、テーマに沿った「CRAFTGROUND」マップが登場します。レイヤーは、クチュールのクラフトマンシップとストリートスタイルを融合させたBalenciagaのアイテムをアンロックできます。

代表的な「Couture Armor」セットは、Balenciagaがパリで開催した第52回クチュールショーで披露した3Dプリントのアーマークチュールに着想を得ており、伝統的な職人技と未来的な革新を融合した彫刻的な傑作へのオマージュです。他にも「Winter 25 Corseted Hoodie」セット、「Winter 25 Pink Puffer」セット、「Winter 25 Standard」セットなどBalenciagaの2025年冬のコレクションを再解釈したルックが登場します。

PUBG MOBILEのプレイヤーは、さらに「Invisible Rectangle 眼鏡」「Faux Fur ヘルメット」「Balenciagaバッグ」（各3段階アップグレード可能）や「パラシュート(Balenciaga)」「Balenciagaアイコン」「Balenciagaフレーム」、そして3種類のプライベートスペースギフト（「Dripleyプライベートスペースギフト」「B-Flameプライベートスペースギフト」「BB Parisプライベートスペースギフト」）をアンロックできます。これらは戦場を華やかに彩ります。

CRAFTGROUNDでは、ゲーム内で独自のファッションを表現し、アイコニックなBalenciagaのスノーボードをフィーチャーした公式Balenciagaマップを体験できます。

BALENCIAGAとPUBGのコラボレーションは、リアルな世界にも広がります。コラボレーションによるカプセルコレクションとしてTシャツ、キャップ、キーチェーンアクセサリーなどのアイテムが展開され、本日より、オーストラリア、サウジアラビア、シンガポール、韓国、タイ、アラブ首長国連邦、そしてアメリカ合衆国の一部のBalenciaga旗艦店およびBalenciaga.comで販売を開始いたします。

さらに、このコラボは初開催の「PUBG UNITED 2025」で大きな注目を集めます。これは、PUBG Global Championship（PGC）と PUBG MOBILE Global Championship（PMGC）が初めて同じ舞台で統合される歴史的瞬間であり、eスポーツにおける創造性、名声、そしてグローバルな文化的影響力を祝福する新時代の到来を象徴します。この記念すべき瞬間を祝し、優勝チームには、卓越性と競技ゲームにおける名誉を象徴するBalenciagaとのコラボ限定ボンバージャケットが授与されます。

PUBG: BATTLEGROUNDS でも、グローバルラグジュアリーブランドにふさわしいユニークでプレミアムな体験を世界中のプレイヤーに提供します。このコラボレーションを通じて、Balenciagaの独自のデザイン美学とPUBGのアイデンティティを融合させたゲーム内アイテムやコンテンツが登場します。

PUBG: BATTLEGROUNDS向けのBalenciagaアップデートは後日発表予定です。最新情報は公式チャンネルをチェックしてください。

PUBG IPフランチャイズ＆PUBGスタジオ責任者のチャン・テソク氏は、「『PUBG: BATTLEGROUNDS』と『 PUBG MOBILE』が、「BALENCIAGA」という世界的なラグジュアリーファッションハウスとコラボできることを非常に嬉しく思います。このパートナーシップを通じて、世界中のプレイヤーがPUBGの世界でBalenciagaのアイコニックなスタイルを体験し、個性を新しくクリエイティブな方法で表現できることを願っています。」と語っています。

『PUBG MOBILE』 x 「BALENCIAGA」のコラボは、2025年12月14日まで開催中です。

App StoreやGoogle Play Storeから『PUBG MOBILE』を無料でダウンロードして、限定アイテムを手に入れましょう。

『PUBG MOBILE』について

『PUBG MOBILE』は最大100人のプレイヤーが、マップ内にある装備などを駆使して"最後の1人"になるまで生き抜くバトルロイヤルゲームです。プレイヤーは段々狭くなる安全地帯内で、ランダムに配置されている武器や車両、装備アイテムを駆使して生存競争に臨みます。

最後の1人まで生き残ったプレイヤーの画面には「勝った!勝った!夕飯はドン勝だ!!」というメッセージが表示されるため、プレイヤーは「ドン勝」を目指して戦います。

日本では2018年5月16日(水)にサービスを開始し、全世界10億ダウンロードを突破いたしました。



『PUBG: BATTLEGROUNDS』について

「PUBG STUDIOS」は、2017年『PUBG: BATTLEGROUNDS』を開発し、現在は様々なプラットフォームを通じてゲームサービスを提供しています。『PUBG』はリリース以後、「最も早く1億ドルの収益をあげたSteamアーリーアクセスゲーム」をはじめ、７つのギネス世界記録を持っており、国内外においては多くのゲームアワードを受賞し、世界におけるバトルロイヤルジャンルのパイオニアとして位置づけられました。2021年11月には、『PUBG』のオリジナルバトルロイヤル体験を継承および深化したモバイル新作『PUBG: NEW STATE』をリリースしました。『PUBG』は、世界的に人気な知的財産権(IP)として拡張するだけでなく、継続的にゲーマーたちへ楽しさを提供するコンテンツを制作するという目標のもとにゲーム制作、事業、マーケティング、eスポーツなどを推進しています。

『PUBG: BATTLEGROUNDS』 に関する最新情報は下記公式チャンネルよりご確認いただけます。

■PUBG: BATTLEGROUNDS 公式サイト

https://pubg.com/ja

■PUBG: BATTLEGROUNDS JAPAN 公式 X

https://twitter.com/PUBG_JAPAN

■PUBG: BATTLEGROUNDS JAPAN 公式 YouTube

https://www.youtube.com/c/PUBGBATTLEGROUNDSJAPAN

■PUBG: BATTLEGROUNDS JAPAN 公式 Twitch

https://www.twitch.tv/pubgjapan

「BALENCIAGA」 について

スペイン生まれのクリストバル・バレンシアガによって1917年に創業され、1937年にパリに設立された「BALENCIAGA」の当初のメゾンは、フォルムと技術における数々の革新によってモダンクチュールを定義しました。今日でも、ウィメンズとメンズのプレタポルテ、アクセサリー、アート作品など、限界を押し広げるコレクションを通して、メゾンのビジョンを継続し続けています。拡大するデジタル領域、素材の進化、そして現代の社会的責任に、これまでにない形で関わり続けることで、「BALENCIAGA」はモダニティの最前線に立ち続けています。2021年、「BALENCIAGA」第50回クチュールコレクションは、創業者が1968年に引退して以来初めてとなるコレクションとなり、最先端のエレガンスのスタンダードを再提示しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/82433/table/350_1_2a2ae38411345703bcd4d6515749e7ce.jpg?v=202511150957 ]