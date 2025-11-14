サハラ砂漠が生んだ伝統の銀細工 -「Bijoux Touareg du Sahara」POP-UPを開催

株式会社 OUTER LIMITS

ナイジェルケーボン ウーマン（Nigel Cabourn WOMAN）は、サハラ砂漠に暮らす“青い民”トゥアレグ族が手がける伝統的なシルバージュエリーを紹介するPOP-UP「Bijoux Touareg du Sahara」を、11月15日(土)より東急プラザ銀座店にて開催いたします。

「Bijoux Touareg du Sahara」POP-UP STORE 東急プラザ銀座■ サハラ砂漠に息づく、青い民の銀細工

アフリカ北部に広がる世界最大の砂漠・サハラ。

その雄大な自然とともに遊牧の暮らしを営んできたトゥアレグ族は、“青い民”として知られています。

彼らに何世代にもわたり受け継がれてきたのが、純度の高いシルバーを用いた伝統的な銀細工。

鏨（タガネ）による手彫りで文様を刻む技法が特徴で、砂漠の暮らしの中で育まれた独自の美意識が息づいています。

ヨーロッパでは“ネイティヴジュエリー”といえばトゥアレグシルバーが挙げられ、

その文化的価値の高さから広く知られています。

■ コンセプト 「同じ形は、二度と生まれない。」

大量生産が主流となった現代において、トゥアレグシルバーは人の手が生み出す唯一性を象徴しています。

同じデザインであっても、

つくり手のその日の感情やリズムがわずかに表情となって現れ、

今日つくったものと明日つくるものは、決して同じではありません。

サハラの地で制作された現代の作品、そして年月を重ねて味わいを増したアンティークピース。

その中から、ぜひ“気の合うひとつ”を見つけてください。

■ 開催概要

タイトル：Bijoux Touareg du Sahara

会期：2025年11月15日(土)～11月30日(日)

場所：Nigel Cabourn WOMAN THE ARMY GYM TOKYU PLAZA GINZA STORE

住所：東京都中央区銀座5-2-1 東急プラザ銀座 ５F

営業時間：11:00 - 20:00

TEL：03-6280-6532

※詳細は店舗スタッフまでお問い合わせください。

≪Brand about≫

〈Nigel Cabourn WOMAN（ナイジェル・ケーボン ウーマン）〉は、英国のデザイナー ナイジェル・ケーボンが手掛けるファッションブランド〈Nigel Cabourn（ナイジェル・ケーボン）〉のウィメンズライン。

ミリタリーやワークウェアなど、歴史あるユニフォームの機能美と伝統的な技術を現代の女性の視点で再解釈し、日常に寄り添う“理由ある美しさ”を追求しています。

HP：https://cabourn.jp/

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/nigelcabourn_woman_japan/