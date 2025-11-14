福岡大学

福岡大学理学部は、長崎県五島市とジオパーク活動に関する連携協定を締結する運びとなり、11月20日（木）に五島市役所にて連携協定締結式を挙行します。

ジオパークとは、地域の大地、それに関わる生態系や人の歴史文化を「知って（教育）」「守って（保全）」「活かす（持続可能な開発）」取り組みで、「ジオ（Geo）」は地球・大地、「パーク（Park）」は公園を意味します。ユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の正式プログラムであり、日本を含め世界44カ国で取り組まれています。

本協定は、本学理学部が五島市をフィールドとするジオパーク活動に連携・協力し、地質・地形、大気環境、生態系、文化に関する調査・研究の推進や、ジオパークによる教育・保全・持続可能な開発に通じた地域活性化および地域課題の解決に寄与することを目的としています。

約2,200万年前から1,700万年前、ユーラシア大陸から日本列島となる部分が離れる際にできた湖や川に、大陸の大きな川から流れてきた土砂が数百万年かけて堆積された「五島群層」、それを貫いて噴火した新しい時代の火山群など、豊かな地質遺産を有する五島の大地を舞台に、さまざまな取り組みを展開していきます。

- 日時 11月20日（木）10時30分～11時30分- 会場 五島市役所 3階 第3委員会室（長崎県五島市福江町１-１）- 出席者 五島市長 出口 太 氏、福岡大学 理学部長 林 政彦 他- 内容 協定の概要・配付資料の案内、協定締結（五島市長、理学部長署名）など

【お問い合わせ先】

福岡大学 理学部長 教授 林 政彦

電話 ：092-871-6631（代）（内線：6100）

Email：mhayashi*adm.fukuoka-u.ac.jp

※メールを送る時は、*を＠に変えてください。