LilyS/ash定期公演vol.8開催決定！新曲初披露＆モノクロ衣装で魅せる一夜限りのステージ

株式会社ihana

株式会社ihana（本社：東京都、代表取締役：中川詞音）が運営する6人組アイドルグループ『LilyS/ash（リリースラッシュ・通称「リリスラ」）』は、2025年11月22日（土）に恵比寿CreAtoにて「LilyS/ash 定期公演vol.8～monochrome～」を開催いたします。

本公演では、“モノクロ”をテーマに、白と黒が織りなす幻想的な世界観の中で、新曲を初披露します。

テーマは“monochrome”--色のない世界に、灯る声

今回の定期公演では、純白と漆黒を基調とした「モノクロ衣装」を身にまとい、“色を失った世界で、自分の色を探していく”というLilyS/ashらしいメッセージを描き出します。



光と影が交差するステージに、LilyS/ashの新たな一面が映し出されます。

新曲初披露＆“嬉しいお知らせ”も

当日は、新曲の初披露に加え、“嬉しいお知らせ”の発表も予定しています。

LilyS/ashの“今”を感じられる特別な一夜を、ぜひ会場でお楽しみください。

公演概要

公演名：LilyS/ash 定期公演 vol.8 ～monochrome～

日程：2025年11月22日（土）

時間：OPEN 18:00 / START 18:30

会場：恵比寿CreAto

出演：LilyS/ash

衣装：モノクロ衣装

チケット：前方エリア 3,000円 / カメラ席 5,000円 / 一般エリア 1,000円 / 当日券 1,500円

※全券種＋ドリンク代（1D）別途必要

※再入場には追加1Dが必要

チケット販売スケジュール

＜前方・カメラ席（抽選）＞

受付期間：11月5日（水）21:00～11月11日（火）23:59

当落発表：11月12日（水）12:00頃

＜前方・カメラ席・一般（先着）＞

販売期間：11月12日（水）21:00～11月21日（金）23:59

チケットURL：https://ticketdive.com/event/lilyslash_251122

LilyS/ash（リリースラッシュ）について

LilyS/ash

2025年2月25日デビューの女性アイドルグループ「LilyS/ash（リリースラッシュ）」。

メンバーは青葉ゆき奈、大越せら、川澄ななえ、西野亜梨沙、早見まりな、百瀬希紅の6名。

女性の可愛らしさや純粋さを象徴する「Lily（ユリ）」と新たな可能性を切り拓く象徴である「Slash（斜線）」を組み合わせたグループ名。

この名前には、「女性の美しさや可愛さに対する固定観念を超え、新しい魅力を創り出す」という想いが込められている。

また、コンセプトは、“Slay Labels and Sway Hearts-新たな道を切り拓き、人々の心を魅了する-”。



彼女たちは、自らの力で新しい魅力を創り出し、誰かの理想へと繋がる存在を目指す。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ihana（LilyS/ash運営）

MAIL：info@ihana.co.jp



最新情報は、公式SNSにて随時発信いたします。

official site：https://lilyslash.com/

X：https://x.com/lilsla_official

Instagram：https://www.instagram.com/lilyslash_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@lilyslash_official

YouTube：https://www.youtube.com/@lilsla_official