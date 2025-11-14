社員証がアプリになる！MOT/HGの新機能「MOT社員証」をリリース

株式会社バルテック

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、社員情報の表示・本人確認が可能な社員証をアプリ化したMOT/HGの新機能「MOT社員証」をリリースしました。

従来のカード型社員証に代わり、様々なデジタルツールと連携する事により入退室管理や勤怠打刻、本人確認をスマートフォン上で一元的に行うことも可能となります。

■MOT社員証とは

MOT社員証は社員情報の表示・本人確認が可能なアプリのため、ICカード形式での社員証が不要になり、運用コストの削減や紛失リスク低下に効果的な社員証アプリケーションです。

■MOT社員証の導入メリット

１. コスト削減

ICカードの発行・再発行が不要になるため、カード制作費・管理コストを削減できます。

紛失時の再発行手続きや物理カードの在庫管理も不要。

２. セキュリティ向上

社員証情報をアプリで一元管理し、紛失・盗難リスクを大幅に低減。

アカウント停止や遠隔削除など、即時対応が可能です。

デジタル証明での本人確認の信頼性向上。

３. 利便性の向上

スマートフォン1つで本人確認・入退室・各種認証を完結。

持ち歩くカードが不要になり、社員の携帯性・操作性が向上します。

４. 柔軟なカスタマイズ性

券売機や入退場ゲート、会議室の解錠システムなど、他システムとの連携が可能。

お客様ごとの運用に合わせて追加開発・機能拡張ができます。

５. 働き方改革・DX推進に貢献

デジタル社員証によって、業務効率化・管理の自動化・社内DX推進を実現。

クラウド連携により、リモートワークや多拠点運用にも対応可能です。

■MOT社員証UI画面

1. MOT 社員証 iPhone 版・android版の画面

■社員食堂の認証としても利用可能

券売機の精算時に社員認証決済すると、現金のやり取りや精算処理が不要となり、運用の手間を大幅に削減できます。

ICカード不要で運用が可能で、社員側も財布等を持たずにスマホだけで食事ができ利便性が向上。

企業側は利用データを正確に把握でき、食堂の利用実態や福利厚生の効果測定にも活用可能です。

出力したCSVデータはご利用の給与計算ソフト等に手動で入力することで、給与天引きなどにご活用いただけます。

社員証アプリで清算可能な「社員食堂向け券売機」については

https://free-pos.jp/kenbaiki/point/company-cafeteria/(https://free-pos.jp/kenbaiki/point/company-cafeteria/)

■これから広がる「MOT社員証」の活用シーン

「MOT社員証」は、券売機との連携だけでなく、入退場ゲート管理・会議室の解錠など、さまざまな用途でご利用いただけます。

カスタマイズ次第で他商材とも連携可能であり、柔軟に対応致します！

お客様のご要望に応じて追加開発・連携対応も可能です。

貴社に最適な活用方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

ご要望に応じたカスタマイズや導入相談を承っております。

貴社に合わせた最適な活用方法をご案内いたします。

ご相談・お問い合わせはこちら(https://www.mot-net.com/contact_individual/)

■バルテックの提供するクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。

企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは

https://www.mot-net.com/mottel(https://www.mot-net.com/mottel)

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/