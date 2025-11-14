社員証がアプリになる！MOT/HGの新機能「MOT社員証」をリリース
クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」を提供している株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）は、社員情報の表示・本人確認が可能な社員証をアプリ化したMOT/HGの新機能「MOT社員証」をリリースしました。
従来のカード型社員証に代わり、様々なデジタルツールと連携する事により入退室管理や勤怠打刻、本人確認をスマートフォン上で一元的に行うことも可能となります。
■MOT社員証とは
MOT社員証は社員情報の表示・本人確認が可能なアプリのため、ICカード形式での社員証が不要になり、運用コストの削減や紛失リスク低下に効果的な社員証アプリケーションです。
■MOT社員証の導入メリット
１. コスト削減
ICカードの発行・再発行が不要になるため、カード制作費・管理コストを削減できます。
紛失時の再発行手続きや物理カードの在庫管理も不要。
２. セキュリティ向上
社員証情報をアプリで一元管理し、紛失・盗難リスクを大幅に低減。
アカウント停止や遠隔削除など、即時対応が可能です。
デジタル証明での本人確認の信頼性向上。
３. 利便性の向上
スマートフォン1つで本人確認・入退室・各種認証を完結。
持ち歩くカードが不要になり、社員の携帯性・操作性が向上します。
４. 柔軟なカスタマイズ性
券売機や入退場ゲート、会議室の解錠システムなど、他システムとの連携が可能。
お客様ごとの運用に合わせて追加開発・機能拡張ができます。
５. 働き方改革・DX推進に貢献
デジタル社員証によって、業務効率化・管理の自動化・社内DX推進を実現。
クラウド連携により、リモートワークや多拠点運用にも対応可能です。
■MOT社員証UI画面
1. MOT 社員証 iPhone 版・android版の画面
■社員食堂の認証としても利用可能
券売機の精算時に社員認証決済すると、現金のやり取りや精算処理が不要となり、運用の手間を大幅に削減できます。
ICカード不要で運用が可能で、社員側も財布等を持たずにスマホだけで食事ができ利便性が向上。
企業側は利用データを正確に把握でき、食堂の利用実態や福利厚生の効果測定にも活用可能です。
出力したCSVデータはご利用の給与計算ソフト等に手動で入力することで、給与天引きなどにご活用いただけます。
社員証アプリで清算可能な「社員食堂向け券売機」については
https://free-pos.jp/kenbaiki/point/company-cafeteria/
■これから広がる「MOT社員証」の活用シーン
「MOT社員証」は、券売機との連携だけでなく、入退場ゲート管理・会議室の解錠など、さまざまな用途でご利用いただけます。
カスタマイズ次第で他商材とも連携可能であり、柔軟に対応致します！
お客様のご要望に応じて追加開発・連携対応も可能です。
貴社に最適な活用方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご要望に応じたカスタマイズや導入相談を承っております。
貴社に合わせた最適な活用方法をご案内いたします。
ご相談・お問い合わせはこちら(https://www.mot-net.com/contact_individual/)
■バルテックの提供するクラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」
「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット経由で電話機能を提供するクラウド型の電話サービスです。スマホで会社番号を使った発着信ができ、オフィス以外でも電話業務を行えるため、リモートワークや拠点間の内線通話に対応しています。
企業の業務効率化と顧客対応の質向上をサポートするサービスとして利用されており、迷惑電話対策から社員の電話応対管理まで、幅広いニーズに応えています。
クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」について詳しくは
https://www.mot-net.com/mottel
□株式会社バルテック
事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理
設立： 1993年3月23日
所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階
URL：https://www.webjapan.co.jp/