エトロ X アイモ・エ・ナディア　煌めくホリデーシーズンにスペシャルなパネットーネとパンドーロを

エトロ ジャパン

エトロは、ホリデーシーズンを祝し、昨年に続きミシュランの星付きレストラン「イル・ルオーゴ・アイモ・エ・ナディア」とのコラボレーションによる、イタリアの伝統的なパネットーネとパンドーロを販売します。

2023年から続く、シェフのアレッサンドロ・ネグリーニとファビオ・ピサーニとのコラボレーションは、人気の「パネットーネ クラッシコ」と「パンドーロ」に加え、今年は新たにサフラン＆チョコレートフレーバーの限定エディション「パネットーネ ザフェラーノ＆チョコラート」が登場。

パネットーネ ザフェラーノ＆チョコラート

職人技とミラノの伝統に敬意を込めたこの特別なパネットーネは、厳選されたイタリア産の小麦粉、フレッシュなクリーミーバター、卵黄、天然酵母を使った生地に、香り高い高品質なサフラン、上質なミルクチョコレートのキューブを練り込みました。

熟練の職人による丁寧な生地づくりと二段階の発酵により、軽やかでソフトな食感、豊かでバランスの取れた洗練された味わいを実現しています。

このパネットーネは、エトロ 2025 ホリデーコレクションのペイズリーとフローラルモチーフをあしらった、エレガントなサテン仕上げのメタルボックスに収められています。

パネットーネ クラッシコ

イタリアにおいてクリスマスケーキの代名詞であるパネットーネは、アイモ・エ・ナディアの料理哲学に基づき、地元の原材料を使って作られています。高品質なイタリア・バジリカータ産の小麦粉と天然酵母の伝統的なパン種サワードウを72時間かけて丹念に発酵させ作られたエトロのパネットーネ クラッシコは、柔らかくしっとりとした口どけに、程よいサクサク感を引き出し、芳酵な香りが広がります。

パンドーロ

ヴェローナの伝統的なクリスマスケーキ、パンドーロは、柔らかな食感と星型のフォルムが特徴です。伝統的なレシピを忠実に守りながら、タヒチ産バニラの芳醇な香りと絶妙なカカオバターの配合が、黄金色の美しいビジュアル、口の中でとろけるような食感を実現しています。

【展開店舗】

「パネットーネ ザフェラーノ＆チョコラート」と「パンドーロ」は、エトロ銀座本店、エトロ公式サイトETRO.comにて限定販売。

「パネットーネ クラッシコ」は、以下のエトロブティックにて販売いたします。

エトロ銀座本店 松屋銀座店 東武池袋店 大丸東京店 阪急メンズ東京 仙台藤崎 松坂屋名古屋店 大丸京都店 大丸心斎橋店 阪急うめだ本店 阪急メンズ大阪 大丸神戸店 広島福屋本店 熊本鶴屋

エトロ公式サイトETRO.com

【商品詳細】

パネットーネ ザフェラーノ＆チョコラート

価格： 21,060円（税込）

サイズ：直径22cm 高さ19cm

内容量：1000g

パネットーネ クラッシコ

価格： 19,980円（税込）

サイズ：直径22cm 高さ19cm

内容量：1000g

パンドーロ

価格： 18,900円（税込）

サイズ：直径22cm 高さ19cm

内容量：750g

※数量限定につき予定数に達し次第、 販売終了となります。