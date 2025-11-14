【講演報告】奉優会理事長が「第53回 医療・福祉フォーラム」で講演

社会福祉法人奉優会

2025年11月7日（木）、社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、「第53回 医療・福祉フォーラム」において香取理事長による講演を行いました。

本講演では、奉優会が実践する「地域圧倒的優位モデル」の展開戦略をはじめ、「情報開示の徹底」や「多文化共生と徳義主義に基づく人事戦略」、さらには「企業的社会福祉法人」への進化のプロセスについても紹介されました。

地域社会における社会福祉法人の存在意義と未来像について、多くの参加者と共有する貴重な機会となりました。

奉優会の取り組み

奉優会では、地域包括ケアの推進、多様な人材が活躍できる組織づくり、そして開かれた経営を基盤に地域にとって不可欠な社会福祉法人を目指しています。

＜お問い合わせ先＞

社会福祉法人奉優会

所在地：東京都世田谷区駒沢1-4-15 真井ビル

広報担当：田村・鈴木

E-mail：kouhou@foryou.or.jp

TEL：03-5712-3770（ガイダンスに従い「5」を押してください）

各種SNS

Instagram

奉優会 広報Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai_kouhou?igsh=MWtlaXhiM3UwNndnbg%3D%3D&utm_source=qr)

25周年特設Instagramアカウント(https://www.instagram.com/houyukai25th?igsh=MXVhOXhseGIwNjNwcw%3D%3D)

Facebook

奉優会 管理本部 Facebookアカウント(https://www.facebook.com/profile.php?id=100067138481415&mibextid=wwXIfr&rdid=j2lcQczRJBlVq9Px&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1CW3uJ4HP4%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#)