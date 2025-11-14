バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、農業機械設計者向けに初となるウェビナー「農業機械用伝動Vベルト設計計算プログラム実践講座」を開催いたします。

農業機械の高性能化・多様化に伴い、駆動系部品の選定や設計はますます重要になっています。本ウェビナーでは、設計業務の効率化に役立つ農業機械用伝動Vベルト設計計算プログラムの活用方法について、実演を交えてご紹介いたします。さらに、農業機械用伝動ベルト(Vベルト)と産業機械用伝動ベルト(Vベルト)の違いや農業機械用伝動ベルト(Vベルト)の特長について解説します。

・ 農業機械用伝動Vベルトの設計計算を可能な限り簡易に行いたい

・ 農業機械のレイアウトや使用条件において、最適なベルトの種類、ベルト長さ、ベルトの掛け本数の算出をしたい

上記のような疑問や課題をお持ちの農業機械設計者の方にぜひお聞きいただきウェビナーです。

■開催概要

【テーマ】農業機械用伝動Vベルト設計計算プログラム実践講座

【登壇者】バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部 藤原 敬志

■開催情報詳細

【日時】

2025年11月28日(金) 15時00分から16時00分（ライブ配信）

2025年12月 3 日(水) 10時00分から11時00分（アーカイブ配信）

2025年12月 3 日(水) 16時00分から17時00分（アーカイブ配信）

【会場】

Web会議ツール「Zoom」を利用したオンラインセミナーとなります。（別途アクセス方法をご連絡いたします）

【定員】 500名

【参加費】 無料（事前登録制）

【お申込み】

以下の申込フォームからお申し込みいただきますよう、よろしくお願いいたします。

URL: https://marketing.bandogrp.com/JP-I-WB-251128-application.html?prtimes

※ お申込み期限：ライブ配信：11月27日 (木) 正午、アーカイブ配信：12月2日 (火) 正午

※ 同業他社様やフリーメールでのお申し込みはお断りさせていただく場合がございます。

※ 内容および時間帯は、変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■当ウェビナーに関するお問い合わせ

バンドー化学株式会社 産業資材事業部 営業部

担当：遠藤 TEL: 06-7175-7422 E-mail: shoko.endo@bandogrp.com