【12/16無料ウェビナー】検索はどう変わるのか？何が変わらないのか？AIで変わるSEO・MEOでのキーワード戦略
デジタルマーケティング事業を支援する、株式会社ニュートラルワークス（本社：神奈川県藤沢市 代表取締役：三木五月、以下「 ニュートラルワークス」）は、株式会社ナビタイムジャパン（以下「ナビタイムジャパン」）主催のウェビナーに参加いたします。
お申し込みURL：https://location-cloud.navitime.co.jp/seminar/zoom_251216nw(https://location-cloud.navitime.co.jp/seminar/zoom_251216nw)
■ウェビナー概要
生成AIの登場により、ユーザーの「検索体験」は根本から変化しています。
従来の「単語中心」のSEO/MEO施策では、検索上位に表示されても期待する集客効果が得られにくくなっているのではないでしょうか。
本ウェビナーでは、AI時代におけるキーワード戦略と、実務で成果を出すための事例をご紹介します。
AI時代の検索戦略への転換を図りたい方はぜひご参加ください。
■詳細内容
[表: https://prtimes.jp/data/corp/41566/table/180_1_524edad0c45c32ce9ab574c1099cd014.jpg?v=202511150857 ]
■こんな方におすすめ- 「AI検索」において、どう対応すべきかの方向性を知りたい
- AIにサジェストされやすいキーワード戦略、コンテンツ設計を知りたい
- SEO/MEOにおけるキーワード設計を「単語中心」から「文脈・意図中心」へ転換したい
■ニュートラルワークス登壇者
株式会社ニュートラルワークス
取締役CMO
石田 哲也
株式会社ニュートラルワークス 取締役CMO。1984年生まれ。高校卒業後にISD株式会社を起業。その後、株式会社オプトでWebマーケティングを学び、株式会社メタップスなど複数のベンチャー企業にて事業立ち上げを経験。前職はワンダープラネット株式会社でゲームプロデューサーとしてスマホゲームアプリの制作に従事。2018年に地元の神奈川へ戻り、ニュートラルワークスに入社。SEO/Web広告運用/サイト分析・改善など、Webサイトの運用改善～ゲームアプリ制作や数十万フォロワーのSNSアカウントの運用経験などWebビジネス全般を守備範囲とする。
Xアカウント：https://x.com/te2319
株式会社ニュートラルワークス
会社名：株式会社ニュートラルワークス
代表者：三木五月
本社所在地：〒251-0041 神奈川県藤沢市辻堂神台2丁目2番地1 アイクロス湘南8階A号室
設立：2016年12月
事業内容：デジタルマーケティング事業（ブランディング・戦略立案 / サイト構築 / 広告運用 / コンテンツマーケティング / SEO / ホワイトペーパー）
Webマーケティングメディア「QUERYY（クエリー）」の運営
（ https://n-works.link/blog ）