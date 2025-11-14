クラウドデータ連携 次世代TSコントローラー最新バージョン「LasPort Version1.7.0」発売決定のお知らせ
アイサンテクノロジー株式会社
「Wingneo(R)INFINITY2027」連携機能画面（左) LeicaAP20 AutoPoleモード対応機能強画面(右)
アイサンテクノロジー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：加藤 淳）はこの度、トータルステーションでの現地測量業務の利便性と、クラウドサービスを活用した外業者と内業者の連携で業務効率化を追求した製品の最新バージョン「LasPort Version1.7.0」の発売を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。
１．発売予定日 2026年3月中旬
２．製品名 LasPort Version1.7.0(ラスポート バージョンイチテンナナテンゼロ)
３．標準価格 1ライセンス 330,000円（税込価格）
４．製品概要
主な新機能及びアップデート内容は以下の通りです。
１. 測量CAD「Wingneo(R)INFINITY2027」との連携機能強化
２. Leica AP20 AutoPoleモード対応機能強化
３. 観測時の音声通知機能強化
４. 対応TS機種の追加
５. その他、弊社製品をご利用のお客様より頂戴したご要望の一部を機能に反映搭載
※画面には現在開発中のコンテンツを含んでおり、実際の搭載画面とは異なる場合があります。
５．製品に関するお問い合わせ
〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目7番14号ATビル
アイサンテクノロジー株式会社 測地ソリューション本部 CX推進部
TEL：052-950-3122 E-Mail：AisanDX@at45.aisantec.jp