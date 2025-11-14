～ 将来性×やりがい×働きやすさ ～「人と未来を創る会社賞2025」受賞企業決定

東京都板橋区受賞企業集合写真

板橋区は、令和７年11月14日（金）開催の「いたばし産業見本市」内で、地域・人・会社の成長につながる努力を続ける企業等を表彰する令和７年度の「いたばし人と未来を創る会社賞」の表彰式を行いました。

「いたばし人と未来を創る会社賞」は、地域に根差し、人を育て、成長につながる努力をし続ける企業等を表彰するとともに、その優れた取組を発信することで、区内企業等が持続的成長に向けた経営をめざすきっかけをつくり、区内産業の持続的発展を図ることを目的とした賞で、令和4年度に創設されました。

この賞は、１.企業等の成長・持続的発展に関する取組、２.従業員の仕事に対するやりがい向上に関する取組、３.従業員の働きやすさの実現に関する取組について、将来性・やりがい・働きやすさの観点から、学識経験者や中小企業診断士、社会保険労務士といった専門家の審査により受賞企業を決定します。

受賞企業

詳細を見る :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1045021/index.htmlWellsTech株式会社

所在地：板橋区小豆沢

業種・事業内容：障害福祉サービス事業

株式会社栗田化学研究所

所在地：板橋区新河岸

業務・事業内容：

スクリーン印刷用感光性乳剤の製造・販売

株式会社グレイト

所在地：板橋区中台

業種・事業内容：住宅設備メンテナンス

株式会社スガヌマ

所在地：板橋区新河岸

業種・事業内容：精密板金加工

株式会社大治

所在地：板橋区板橋

業種・事業内容：包装資材等の卸売・小売

東京薬品株式会社

所在地：板橋区東坂下

業種・事業内容：医薬品卸売

いたばし人と未来を創る会社賞とは

受賞企業についてはこちらから :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bunka/chusho/1045021/1059972/index.html

担当部署

東京都板橋区産業振興課産業支援係 電話：3579-2172