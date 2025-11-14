デンキチ全店で11月15日～21日にブラックフライデー開催！最大50％OFF＆ポイント最大20％還元の特別企画

株式会社でんきち

家電専門店「デンキチ」（株式会社でんきち）は、2025年11月15日（土）～11月21日（金） の7日間、デンキチ全店にてブラックフライデーセールを開催いたします。

今年は例年よりさらにお得な企画を2本立てで実施し、年に一度の大セールとして地域のお客様に特別な7日間をお届けします。

■【お得1】ブラックフライデー特別企画

最大50％OFFのスペシャルプライス

冷蔵庫・洗濯機・エアコン・テレビ・炊飯器・電子レンジ・美容家電など、対象商品が最大50％OFF。

数量限定の目玉商品も多数登場し、年末に向けた買い替え・買い足しの絶好のチャンスです。

※割引率は商品により異なります。

※対象商品は各店にてご確認ください。

■【お得2】ポイント大幅アップキャンペーン

ポイント最大2倍＋最大20％ポイント還元

通常よりポイントが最大2倍にアップし、一部対象商品は最大20％還元となる特別仕様。

“値引き＋ポイント”のダブルでお得なブラックフライデー限定企画です。

〈例〉

通常ポイント10％ → 期間中は20％ポイント還元にUP

■実施期間

2025年11月15日（土）～11月21日（金）

■実施店舗

デンキチ全店

■会社名 ：株式会社でんきち

■本社 ：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-4

■代表者 ：代表取締役社長 宮 貴広

■創業 ：1985年

■事業内容

家電販売事業：テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの一般家電をはじめ、季節家電、パソコン、OA機器、AV機器、キッチン・理美容・健康器具、通信機器など多岐にわたる商品を取り扱っています。

通信事業：携帯電話やインターネット回線の販売・契約手続きなど、通信関連サービスを提供しています。

住宅事業：リフォームや住宅設備の販売・施工など、住まいに関するサービスを展開しています。

