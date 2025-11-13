人材業界特化、成果報酬型アポイント代行サービス『人事商談バンク』、ドライバー採用特化の採用代行事業を展開する株式会社ミラエイトへ導入。導入開始1週間で5件のアポイントを獲得。

株式会社カイマク

人材業界特化の成果報酬型アポイント代行サービス『人事商談バンク』を提供する株式会社カイマク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大島 黎）は、ドライバー採用特化の採用代行事業を展開する株式会社ミラエイト（本社：東京都千代田区、代表取締役：秋元 僚太）に『人事商談バンク』が導入されたことをお知らせいたします。

※当社としてドライバー採用特化の採用代行領域における初めての導入となります。

・『人事商談バンク』について

『人事商談バンク』は、人材業界に特化して完全成果報酬型でアポイント獲得を行うサービスです。

AIを活用し、独自開発したマッチングテクノロジーにより、全国76,000社以上の採用に関する情報をリアルタイムに取得・蓄積しております。

1アポイント20,000円~で獲得を行っており、完全成果報酬型でサービスを提供しているため、ベンダー様はリスクを抑えてかつ即時に商談数を最大化することが可能です。

『人事商談バンク』はこちら：https://shodanbank.jp/(https://shodanbank.jp/)

・ミラエイトについて

株式会社ミラエイトは、ドライバー採用に特化した採用代行事業およびSNS運用代行事業を展開しています。単なる代行業務にとどまらず、採用力の向上を目的としたロジックの内製支援や、紹介・広告に依存しない採用体制の構築支援を行っており、従業員数50名～2,000名規模の企業まで幅広く支援しています。

「仕組みと実行で採用に変革を」をミッションに掲げ、実際に手を動かしながら成果で還元することを重視し、採用課題の根本解決に取り組む姿勢が特徴です。

ミラエイトHPはこちら：https://miraate.com/(https://miraate.com/)

・導入の背景

株式会社ミラエイト 代表取締役 秋元 僚太様

当社はドライバー採用に特化した採用支援事業を展開しており、日々多様な業界・企業規模のお客様と向き合っています。新規顧客開拓においては、限られたリソースの中で効率的にアポイントを獲得する必要があり、営業活動の一部を外部に委託する選択肢を検討していました。

人材業界に特化したサービスであることから、当社から詳細な業界情報や顧客知識を共有せずとも、スムーズにアポイント獲得を進めていただける点に魅力を感じました。

また、初期費用が不要で完全成果報酬型という点も導入の決め手となりました。アポイント数の上限設定や、ニーズがなかった場合のキャンセル相談など、柔軟な対応をしていただける点も非常にありがたく、安心してお任せできると判断しました。

営業活動の効率化と、より本質的な採用支援業務への集中を目的に、今回『人事商談バンク』の導入を決定いたしました。

・導入後の成果

株式会社ミラエイト 代表取締役 秋元 僚太様

稼働開始からわずか3週間という限られた期間での取り組みでしたが、テストマーケティングに近い形での運用にもかかわらず、当初定めた定量的な条件に沿ったアポイントを5件獲得していただきました。

現在は、トスアップいただいたアポイントに対して商談を進めながら、費用対効果の測定を行っている段階です。

費用帯が当社の想定と合致すれば、ぜひ継続していきたいと考えており、今後の本格的な運用に向けて前向きに検討を進めています。

・株式会社ミラエイト

代表者：代表取締役 秋元僚太

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町1-6-16 ヤマトビル405

URL：https://miraate.com

事業内容：採用代行事業

・株式会社カイマク

代表者：代表取締役 大島 黎

所在地：東京都渋谷区東2丁目17-11 東SSビル7階

URL：https://kaimaku.jp/

事業内容：HRプラットフォーム事業

運営サービス：人事商談バンク（https://shodanbank.jp/）、カンゲン・エージェント（https://engineer-agent.com/）他

・本リリースに関する問い合わせ先

電話番号：080-9881-0434

メールアドレス：info@kaimaku.jp

担当者 ：本山