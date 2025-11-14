ロングコートダディさんに聞く「漫画」のこと「コント」のこと

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸）のＷＥＢコミックサイト「Seasons」が、明日で１周年を迎えます。これを記念して、キングオブコント2025で優勝を果たしたお笑い芸人・ロングコートダディのお二人のインタビュー記事を本日公開しました。

Seasons１周年記念ロングコートダディさんインタビュー

◆Seasons１周年スペシャル企画 ロングコートダディさんインタビュー！

文藝春秋のWEBコミックサイト「Seasons」が2025年11月15日に１周年を迎えます。これを記念して、年に１回のコントのお祭り・キングオブコント2025でトップバッターとして優勝を果たし、時代の寵児となったお笑い芸人・ロングコートダディのお二人をお迎えし、彼らの人生とともにあった「漫画」のこと、心惹かれる「人間像」や「関係性」について、そしてちょっぴり「コント」について伺いました。抱腹絶倒・大ボリュームの前後編のインタビュー、ぜひご一読ください！

〈インタビュー前編〉

「ほぼ全部運命、みたいな気もしますよね」キングオブコント2025優勝コンビが語る、自分を培ってくれた漫画と、コンビのこと。

https://books.bunshun.jp/articles/-/10441(https://books.bunshun.jp/articles/-/10441)

〈インタビュー後編〉

「漫画と違ってコントは、生身の人間をどう感じさせるか、という所がデカい」キングオブコント2025優勝コンビが語る、“漫画”と“コント”

https://books.bunshun.jp/articles/-/10442(https://books.bunshun.jp/articles/-/10442)

ロングコートダディ 左：堂前透さん、右：兎さん 撮影：釜谷洋史（文藝春秋）◆ロングコートダディプロフィール

吉本興業（東京本社）所属の、堂前透さん、兎さんによるお笑いコンビ。NSC大阪校31期生。M-1グランプリ2022第3位、ダブルインパクト～漫才&コント 二刀流No.1決定戦～2025準優勝、キングオブコント2025王者。略称は、ロコディ。

◆ＷＥＢコミックサイトSeasonsは１周年！

１周年を迎えた文藝春秋のＷＥＢコミックサイトSeasonsでは、ほかにもたくさんの記念企画を実施中！

Seasons連載陣からの1周年お祝いイラスト

詳しくはSeasonsのトップページよりご確認ください。

https://comic-seasons.com/(https://comic-seasons.com/)

◆Seasonsとは

Seasonsは2024年11月15日にオープンした女性向けWEBコミックサイトです。

「人魚のあわ恋」（原作：顎木あくみ／漫画：タムラ圭）、「幸せになりたいマサムネ君」（ヨネマイ）、「悪役令嬢のお嫁さま」（かわのあきこ）など話題作を多数掲載中！

