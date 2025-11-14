ロングコートダディさんに聞く「漫画」のこと「コント」のこと

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区　社長：飯窪成幸）のＷＥＢコミックサイト「Seasons」が、明日で１周年を迎えます。これを記念して、キングオブコント2025で優勝を果たしたお笑い芸人・ロングコートダディのお二人のインタビュー記事を本日公開しました。



Seasons１周年記念ロングコートダディさんインタビュー

◆Seasons１周年スペシャル企画　ロングコートダディさんインタビュー！


文藝春秋のWEBコミックサイト「Seasons」が2025年11月15日に１周年を迎えます。これを記念して、年に１回のコントのお祭り・キングオブコント2025でトップバッターとして優勝を果たし、時代の寵児となったお笑い芸人・ロングコートダディのお二人をお迎えし、彼らの人生とともにあった「漫画」のこと、心惹かれる「人間像」や「関係性」について、そしてちょっぴり「コント」について伺いました。抱腹絶倒・大ボリュームの前後編のインタビュー、ぜひご一読ください！


〈インタビュー前編〉

「ほぼ全部運命、みたいな気もしますよね」キングオブコント2025優勝コンビが語る、自分を培ってくれた漫画と、コンビのこと。


https://books.bunshun.jp/articles/-/10441(https://books.bunshun.jp/articles/-/10441)


〈インタビュー後編〉

「漫画と違ってコントは、生身の人間をどう感じさせるか、という所がデカい」キングオブコント2025優勝コンビが語る、“漫画”と“コント”


https://books.bunshun.jp/articles/-/10442(https://books.bunshun.jp/articles/-/10442)




ロングコートダディ　左：堂前透さん、右：兎さん　撮影：釜谷洋史（文藝春秋）
◆ロングコートダディプロフィール

吉本興業（東京本社）所属の、堂前透さん、兎さんによるお笑いコンビ。NSC大阪校31期生。M-1グランプリ2022第3位、ダブルインパクト～漫才&コント 二刀流No.1決定戦～2025準優勝、キングオブコント2025王者。略称は、ロコディ。





