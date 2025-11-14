最大級のライトノベル大賞「ネット小説大賞」受賞作がついに書籍化！　“姫プレイ”で異世界を救う!?　話題沸騰のファンタジー『姫プレイ聖女』が登場！

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年10月23日（木）にライトノベル『姫プレイ聖女 ～冒険者に憧れた少年は聖女となり姫プレイするのです～』（定価：1430円（税込））を発売いたしました。

本作は、第11回ネット小説大賞を受賞した話題作で、銀髪美少年が“聖女”と勘違いされるという勘違いから始まる、斬新な設定・ストーリーが注目を集めています。優しさと美貌で人々の心を惹きつけながら、魔族や災厄に立ち向かう主人公の姿を描いた、笑いと感動が交錯する新感覚ファンタジーです。

さらに電子書籍版には、特典ショートストーリー『聖女セシリアの日常 ～聖女先生のご教示～』を収録。読者の心をくすぐる“姫プレイ”の裏側が垣間見える、ファン必読の一編となっています。

“姫プレイ”×“聖女”の異色設定！

銀髪の美少年がひょんなことから“聖女”として活躍！ 王道ファンタジーに勘違いコメディのニュアンスを絶妙に込めた、今までにない物語になっています。タイトルでもある“姫プレイ”は、ゲーム用語で初心者が経験者に庇護されるプレイスタイルを指しますが、本作ではそんな姫プレイが世界を救う兵法に！ 王道ファンタジーに今までにない設定とストーリーギミックを融合させた、唯一無二のストーリーです。

気鋭のイラストレーター・茶ごまによる美麗イラストの装丁で彩られる！

本書の装丁では、気鋭のイラストレーター・茶ごまによる繊細かつ華やかなイラストを描きおろし！ 銀髪美少年“聖女”の気品と可憐さを見事に描き出した表紙は、物語の世界観を一層引き立てます。

本文でも新たに魅力的なシーンの数々を挿画として新規描きおろし！繊細な世界観に没入できる内容になっています。

※茶ごま氏の執筆は装丁のみ。

電子限定特典つきで読み応え満点！

電子書籍版には、特典ショートストーリー『聖女セシリアの日常 ～聖女先生のご教示～』を収録。物語の裏側やキャラクターの魅力をより深く楽しめる内容になっています。

［商品概要］

姫プレイ聖女 ～冒険者に憧れた少年は聖女となり姫プレイするのです～

著者：功野 涼し

定価：1430円 (税込)

発売日：2025年10月23日

判型：四六判

ISBN:9784651205632

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205631/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18328943/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107633644