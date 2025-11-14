『ライブコマースのインフラ化』を目指すCellest、企業のライブコマース参入支援で協和工業株式会社と業務提携

株式会社Cellest

日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す株式会社Cellest（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：佐々木 宏志、以下当社）は、協和工業株式会社（本社：大阪府大阪市、取締役：中村直樹）と業務提携したことをお知らせいたします。

本提携により、当社がライブコマース専門事務所「トキバナ」を通じて培ってきた“売る力”と、協和工業株式会社が「KYOWA STUDIO」の現場で磨いてきた“売る力”を融合させ、企業のライブコマース参入を支援してまいります。また、ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」上での共同展開を進めてまいります。

■業務提携の背景

2025年は「ライブコマース元年」と呼ばれており、国内のライブコマース業界は転換点を迎えています。大手企業の参入成功や「TikTok Shop」の登場によって、消費者の間に「ライブ配信を楽しみながら商品を買う」体験が急速に普及する一方で、配信者側には販売設計・配信演出・人材育成・スタジオ/運用といった新たな専門性が求められ、企業の参入ハードルは依然高止まりしています。

当社は2017年に業界参入し、ライブコマーサーをプロデュースする「トキバナ」と、企業がライブコマースを一気通貫で展開できるプラットフォーム「WABE」の両軸で、『ライブコマースのインフラ化』を目指して業界を牽引してきました。

一方、協和工業株式会社は、トップクラスの有名販売士の所属数・指名率・販促動画制作数を誇る、実演販売士事務所「KYOWA STUDIO」の運営などを通じて、長年にわたりテレビショッピングをはじめとする販売の現場で、「伝える技術」や「魅せる演出」を磨き上げてきた企業です。

今回の提携は、両社の強みを融合し、企業がライブコマースを“仕組みとして始められる”環境を整えることを目的としています。今後は、スタジオや人材・ノウハウを共有しながら、ライブコマースの実践機会を拡張し、企業の参入促進と市場全体の発展に寄与してまいります。

■提携概要

本提携により、「KYOWA STUDIO」に所属する実演販売士が、ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」上で企業が運営する各チャンネルに出演するサービスを提供します。

特徴１. 売上に直結するプロフェッショナルのトーク技術

テレビショッピングや店頭販売の現場で実績のあるプロの実演販売士が、ライブ配信に出演します。的確な構成と説得力のあるトークにより、商品の魅力を最大限に引き出し、視聴者の購買意欲を高めます。企業のライブ配信を「見られる配信」から「売れる配信」へと進化させ、売上向上に貢献します。

特徴２. 導入から運用までの伴走支援

ライブコマースに初めて取り組む企業には、番組設計から撮影・配信・販売までを一貫してサポートし、安心して配信を開始できる体制を整えます。すでに取り組み経験のある企業に対しては、演出力やトーク技術を通じて番組の完成度を高め、より高い販売成果を目指します。



■「KYOWA STUDIO」

KYOWA STUDIOは、協和工業株式会社の実演販売事業部で、さまざまな商品やサービスの魅力をわかりやすくお伝えする、実演販売のプロフェッショナル集団です。

TV通販で数億円を売り上げる販売士、実演歴30年以上の大ベテランをはじめ、芸人、落語家、インフルエンサー、モデル、レポーター等、バラエティーに富んだ約30名が所属しております。

主な業務としては、

- 自社スタジオでのワンストップ販促動画の制作- 展示会、イベント、通販番組、動画出演等への実演販売士の派遣- ライブコマースで実演をするプロ販売士【実演ライバー(R)】による商品販売- ブースデザイン、設営、実演までセットになった展示会のトータルプロデュース

などをおこなっております。

商品の効果的な売り方がわからない、売り上げが伸び悩んでいる、と相談いただいたクライアントから、多数の指名、リピートをいただいております。

公式HP：https://www.kyowa-mfg.com/kyowastudio

会社名：協和工業株式会社

住所：大阪府大阪市西淀川区佃1-24-11

創立：1956年3月15日

代表者：中村久美子

事業内容：家庭用品・日用雑貨製造・販売、輸入出業務

実演販売士事務所KYOWASTUDIO運営

コーポレートサイト：https://www.kyowa-mfg.com/

■ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」とは

「WABE」は「見て（Watch）、きいて（Ask）、買って（Buy）、たのしい（Enjoy）」をコンセプトとした、ライブコマース専用のECモールアプリです。

販売事業者（配信者）であるメーカー・ブランドやライブコマーサーと消費者（視聴者）を繋ぐ、ライブコマースプラットフォームとなっています。

販売事業者がライブ配信を通じて消費者とリアルタイムにコミュニケーションを取りながら商品の紹介と販売を行うことができるほか、配信外でも商品購入ができるモール機能やSNSのDM機能がついていることも特長です。

また、販売事業者は注文状況や顧客データの管理からデータ分析までを、「WABE」上で完結することができます。

アプリ名：WABE
対応OS：iOS / Android
サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press

「トキバナ」はライブコマーサーをプロデュース・マネジメントするライブコマース専門事務所です。

ライブコマーサーをエンターテイナーとして育成し、その才能を最大限に引き出すことで、ライブコマースというステージで活躍できる存在へと導くことを目指しています。

所属コマ―サー

＜ぞうねこちゃんねる＞

「ぞうねこちゃんねる」は2017年より、国内外のアパレル・コスメ・雑貨・食品など、幅広いジャンルの商品を販売しているライブコマースチャンネルです。

数々のライブコマースイベントで1位を獲得。1配信の最大総視聴者数は24万人を超え、一回の配信で2,000万円以上を販売、月間売上は1.8億円を突破するなど、国内トップクラスの販売実績を誇ります。

販売やPRのご依頼も受け付けておりますのでお気軽にお問合せください。

【ぞうねこちゃんねる】

https://vt.tiktok.com/ZSAMp1Wpk/?page=TikTokShop

（TikTokアプリダウンロード済みのスマートフォンからのみアクセスが可能です）

【ぞうねこちゃんねるSNSアカウント】

TikTok（@kmkn___） https://www.tiktok.com/@kmkn___
Instagram（＠zouneko_channel） https://www.instagram.com/zouneko_channel/

■「日本におけるライブコマースのインフラ化を目指す」株式会社Cellestとは

当社は、ライブコマースのインフラ化を目指すスタートアップ企業です。2017年から業界に参入し、ライブコマース専用のECモールアプリ「WABE」の開発・運営や、ライブコマーサーのプロデュースとマネジメントを行うライブコマース専門事務所「トキバナ」を展開しています。

ライブコマースは、リアルタイムで商品を確認しながら購入できる新しい購買体験を提供し、従来のネットショッピングにおける「思っていたものと違う」という課題を解決します。私たちは、ライブコマース文化を根付かせ、より楽しく便利に買い物ができる社会の実現を目指しています。

■会社概要

会社名：株式会社Cellest

住所：大阪府大阪市中央区久太郎町3-3-8 カラバサ本社ビル6階

設立：2019年7月31日

代表者：佐々木宏志

事業内容：ライブコマースマネジメント事業・ライブコマースプラットフォーム事業

コーポレートサイト：https://cellest.co.jp/
ライブコマース専門事務所「トキバナ」：https://tokibana.com/
ライブコマース専用ECモールアプリ「WABE」
サービスサイト：https://wabelive.com/?utm_source=press