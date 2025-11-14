毎年人気を集めるセブン‐イレブンの福袋がパワーアップして今年も登場！「セブン‐イレブン 福袋 2026」

株式会社セブンネットショッピング

セブン‐イレブンより、毎年人気を集める、オリジナルグッズと電子クーポンがセットになった福袋「セブン‐イレブン 福袋 2026」がパワーアップして今年も発売が決定いたしました。

本福袋は、セブンネットショッピングにて、11月18日(火)14:00より予約受付を開始いたします。

詳細は下記予約ページをご覧ください。

https://7net.omni7.jp/general/re/transfer2511000002(https://7net.omni7.jp/general/re/transfer2511000002)

◆日常使いにもぴったりな、店舗や商品をモチーフにしたデザインやコラボアイテムを含む、計4つのオリジナルグッズがラインアップ！店舗で使えるクーポンまで入った“超”お得な福袋に！

セブン‐イレブンより、例年ご好評をいただいているオリジナル福袋が今年も登場。福袋の販売価格は、3,630円(税込)です。内容は、コラボ商品を含むオリジナルグッズ4点と、全国のセブン‐イレブンで使える最大合計3,300円引き（セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります）相当の電子クーポンがセットになった、お得な福袋です。

オリジナルグッズには、セブン‐イレブンの店頭をモチーフにした、キッチンで大活躍間違いなしの「キッチンタイマー」や、セブンカフェのカップがおしゃれに置ける「ラバーコースター」がファン心をくすぐるデザインとなっています。

さらに、京都のテキスタイルブランド「SOU・SOU」とのコラボレーションでは、数字の“0～9”をモチーフにした代表的なテキスタイルデザイン「SO-SU-U」にセブン‐イレブンの“11（イレブン）”を加えた「ジャガードハンドタオル」が登場。

また、SNSで人気のクリエイター・パントビスコ氏とのコラボによる、2026年の干支＜午（うま）＞を独自の世界観で描いた「ニューイヤープレート2個セット」など、ここでしか手に入らない魅力的な全4アイテムをご用意しています。

電子クーポンでは、セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種、税抜400円以下のおにぎり・寿司、オリジナルスイーツ、サンドイッチ・ロールパン各種が対象の合計3,300円引き相当に加えて、セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分が10個に1個の割合で入っています。

ここでしか手に入らない限定グッズや、毎日のお買い物で使用できるお得なクーポンが入った、福袋をぜひチェックしてみてください。

オリジナルグッズ一覧

『セブン‐イレブン キッチンタイマー』

セブン‐イレブン店頭をイメージしたキッチンタイマー。

背面マグネット付きでキッチンでも大活躍！

液晶6桁表示、タイマー：カウントダウン方式、設定最大99分59秒、アラーム作動時間約30秒

サイズ：(約)W80×H70×D25mm

材質：ABS 他

製造国：中国

『セブンカフェ ラバーコースター』（全2種よりいずれか1種）

セブン‐イレブンのロゴが入った、セブンカフェモチーフのラバーコースター。

エンボス加工で控えめなロゴデザインと、水垢がつきにくいサラサラした素材を特徴！

※デザインはお選びいただけません

※使用イメージ※使用イメージ

サイズ：組立時W120 ×H45×D90mm 以内

材質：PVC

製造国：中国

『ジャガードハンドタオル 3種』（全3種よりいずれか1種）

機能性にもこだわった使い勝手の良いジャガードハンドタオル。

デザインは京都の人気テキスタイルブランド「SOU・SOU」の、“0～9”の数字を用いた

テキスタイルデザイン「SO-SU-U」に、セブン‐イレブン の“11（イレブン）”を加えた、

限定デザイン。

※デザインはお選びいただけません

サイズ：W300 ×H300mm

材質：コットン

『ニューイヤープレート2個セット』（全4種よりいずれか2種）

SNS発の人気クリエーターパントビスコ氏とのコラボレーションが実現！

2026年の干支を独特の世界観とユーモアのあるデザインに仕上げたニューイヤープレート。

※デザインはお選びいただけません

サイズ：(約)直径170mm

材質：メラミン

電子クーポン内容(合計3,300円引き相当)

クーポンは専用のLINEアカウントでお受け取り！さらに使いやすくなりました！

●対象商品

■電子クーポン 計33枚

■クーポン内容

１.セブンカフェ・セブンカフェスムージー各種 （100円引き×11枚）

２.税抜400円以下のおにぎり・寿司 (100円引き×12枚)

３.マークの入った対象のオリジナルスイーツ (100円引き×5枚)

４.サンドイッチ・ロールパン各種 (100円引き×5枚)

※合計3,300円引き相当

※クーポン利用期間：2025年12月22日～2026年3月31日

さらに・・

セブン‐イレブン限定プリペイドカード500円分が10個に1個の割合で入っています。

※有効期限が過ぎたクーポンはご利用になれませんのでご注意ください。

※クーポンは紙のクーポンではなく電子クーポンとなります。電子クーポンは専用のLINEアカウント(セブンドリームキャンペーン受付)からお渡しとなります。電子クーポンの受け取り方法は福袋に同封された「福袋電子クーポン引換券」をご確認ください。

※クーポンは全国のセブン‐イレブン店舗でのみご利用できます。（一部店舗除く）ご利用の際は、レジにて従業員にお申し付けください。無人レジでは使用できません。

※クーポン値引き額・対象商品は変更になる場合がございます。

※他のクーポンとの併用はできません。

※セブン‐イレブン標準価格(税抜)からの値引きとなります。「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格(税抜)からの値引きとなります。

※福袋(電子クーポン含む)は転売できません。

※サンドイッチ・ロールパン各種のクーポンには冷蔵のバーガーも含まれます。

※在庫切れ、取り扱いの無い場合はご容赦ください。

【商品概要】

セブン‐イレブン 福袋 2026

価格 ：3,630円(税込)

予約開始日：2025年11月18日(火) 14:00～

発売日 ：2025年12月22日(月)～

予約ページ：セブンネットショッピング

※数量限定のため、予定数量に達した場合、早期に予約終了する場合がございます。

※セブンネットショッピングについて詳しくは上記予約ページをご参照ください。

※セブン‐イレブン店舗受取りのみ。

※店舗での予約は受付けておりません。