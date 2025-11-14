【RecCloud】モバイル版に「リアルタイム文字起こし」機能を正式リリース

Wangxu Technology Co., Ltd.RecCloud

AIを活用した音声・動画プラットフォーム「RecCloud」は、モバイルアプリ（iOS／Android）に新機能「リアルタイム文字起こし（リアルタイム転写）」を搭載しました。

会議や授業中の発言をリアルタイムで文字化し、同時に要点を自動抽出。スマホ1台で、聞き逃しゼロの新しい記録体験を実現します。

【本リリースの注目ポイント】■ リアルタイム文字起こしが新登場

話した内容を即時にテキスト化、議事録作成やメモ取りが不要

会議・授業・インタビューなど、どんな場面でも即活用可能

要点を自動抽出し、重要な発言を効率的に振り返り可能

■ 新機能紹介ポップアップを同時実装

最新バージョン起動時に、新機能リリース情報を即通知

アップデートを見逃さず、常に最新のAI機能を体験可能

■ 多言語対応予定

日本語・英語を含む100以上の言語へ順次拡大予定

グローバル会議や国際学習環境でも活用可能

■新機能「リアルタイム文字起こし」について

「リアルタイム文字起こし」は、RecCloudアプリ上で音声を認識し、即時にテキストとして表示・記録する機能です。

これまでの録音後の自動文字起こしに加え、話している内容をその場で可視化できることで、会議や授業の進行をスムーズにし、重要なポイントの抜け漏れを防ぐことが可能になりました。

＜主な特徴＞

1. リアルタイム変換エンジン搭載

AIが音声を瞬時に認識し、発言内容をリアルタイムで画面に表示。

会議や講義中でも、即座に文字として確認できます。

2. AIによる要約・要点抽出

長時間の会話でも、AIが自動的にキーフレーズを抽出。

議事録や講義メモの整理がスムーズになります。

3. 履歴検索・再閲覧機能

リアルタイムで生成されたテキストはすぐに保存され、後から検索・共有可能。

重要な部分を見返したいときにも便利です。

4. クラウド同期対応

モバイルで記録したデータは自動でクラウドに保存。

PCや他の端末からもアクセスできます。

RecCloud

■「リアルタイム文字起こし」の使い方

「リアルタイム文字起こし」はアプリを開いてすぐ使えます。

1. アプリの真ん中の「AIリアルタイム文字起こし」をタップします。

2. 録音する会話の言語を選択します。普通はデフォルトの「日本語」で良いです。

3. それで録音が開始され、話した内容がやや遅れで画面に表示されます。

4. 録音が終われば、全体を確認することが可能で、要約もされます。

RecCloud

■「新機能紹介ポップアップ」機能も同時実装

RecCloudモバイルアプリの最新版では、新たに「新機能紹介ポップアップ」も搭載しました。

今後、新しいAI機能や改善アップデートがリリースされるたびに、ユーザーはアプリ起動時に最新情報を即座に受け取ることができます。

これにより、ユーザーは常に最新のAI体験を逃さず、RecCloudの進化をリアルタイムで体感できます。

RecCloud

■利用シーン1. ビジネス

オンライン／オフライン会議の議事録作成

チームでの要点共有・報告資料作成

顧客インタビューの自動転写

2. 教育・研究

講義・セミナー内容の記録と要約

学習ノートの自動生成

語学教材や研究記録への活用

3. メディア・制作

取材や対談の文字起こし

コンテンツ制作の効率化

動画字幕用原稿の生成

■RecCloudの今後の展望

RecCloudは、AIによる音声・動画の自動処理を通じて、「話す」から「伝わる」へという新しいコミュニケーションの形を実現しています。

今回のリアルタイム文字起こし機能を皮切りに、今後も以下のような新機能を順次追加予定です：

- 対応言語の追加- 自動翻訳付きリアルタイム字幕機能- 会議要約レポートの自動生成- ナレーション付き動画生成機能RecCloud

RecCloudは今後も、音声・映像を軸にしたAIツールとして、ユーザーの日常業務・学習体験をより豊かにする革新的な機能を提供してまいります。

【動作環境】

- 対応OS：iOS 14以降／Android 8.0以降- 推奨端末：iPhone、iPad、Androidスマートフォン／タブレット- 推奨ネットワーク：Wi-Fiまたは4G／5G通信環境

■RecCloudについて

RecCloudは、音声・動画に特化したAI処理プラットフォームです。

AI文字起こし、字幕生成、翻訳、要約、ナレーション生成など、あらゆるメディアワークをクラウド上で完結できます。

日本語をはじめとする多言語対応と直感的な操作性で、企業・教育機関・クリエイターなど幅広い層に利用されています。

RecCloud（レッククラウド）は、「AIで映像と音声をもっと自由に」をミッションに、AI技術を活用した音声・動画ソリューションを展開。世界中のクリエイター・教育者・ビジネスパーソンが、より効率的にコンテンツを生み出せる環境を提供しています。

- 公式サイト：https://reccloud.com/jp- iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/reccloud/id6476857948- Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wangxutech.reccloud&hl=ja&pli=1)

本件に関するお問い合わせ先

社名： 株式会社RecCloud,Wangxu Technology Co., Ltd.

X（旧Twitter）：https://x.com/RecCloud_JP

TikTok：https://www.tiktok.com/@reccloud_jp

Lemon8：https://www.lemon8-app.com/@reccloud_jp

メールアドレス：support@reccloud.com