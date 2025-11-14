「猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」イベントランキング上位の猫ライバーが渋谷駅ポスターに登場！

株式会社WOWOW

WOWOW発の猫だけのライブ配信アプリ「nekochan」が、2025年11月19日（水）より1週間、東京メトロ渋谷駅 半蔵門線改札外コンコースにて特別ポスターを掲示する。

今回のポスターには、6月に開催されたアプリ内イベントでランキング上位に入賞した人気4ライバーの猫たちが登場。それぞれの個性豊かな魅力が駅構内を彩る。

--猫と人がつながる、日本初の“猫特化型”ライブ配信アプリ

2023年7月に正式リリースされた「nekochan」は、猫たちが遊んだり、くつろいだりする可愛い姿をリアルタイムで楽しむことができる、日本初の猫特化型ライブ配信アプリ。

アレルギーなどの事情で猫と暮らせない人たちと、一方で安易に猫を迎え手放してしまう人たちが存在する中で、すべての猫と猫好きのために“見るだけでは終わらない新たな猫体験”を提供している。猫と人のこれまでにない関係性やつながりを、オンライン上で創出することを目指している。

リリースから2年余りで、総ダウンロード数は10万を突破。リスナーの中には猫と暮らしているユーザーも多く、配信を通じて猫に関する情報交換や、猫好き同士のコミュニティとしても盛り上がりを見せている。

アプリから飛び出した猫ライバーたちが、渋谷の街を行き交う人々に癒しと笑顔を届ける。

渋谷に訪れる際は、ぜひ足を止めて愛らしい姿をチェックしてほしい。

