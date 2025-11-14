俳優・松井玲奈による初の書き下ろしエッセイ『ろうそくを吹き消す瞬間』2026年１月30日発売決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、俳優・松井玲奈氏による初の書き下ろしエッセイ『ろうそくを吹き消す瞬間』を2026年1月30日（金）に刊行します。

●『ろうそくを吹き消す瞬間』ご紹介

茹でたかまぼこの味に惚れ惚れしたり、たった一輪の花が世界で一番特別になったり。

どうしようもなく苦しい瞬間も、愛しくて思い出せば少し切ない過去も、幸せと呼べる時間は人それぞれ。

失くしたくない記憶をそっと包みこんで、今手のひらにある日常を綴ったエッセイ第三弾。

■目次

悔し涙の武道館／私時間の過ごし方／はなまる餃子／一粒の宝石／海を渡る頭／秋眠と５５１の豚まん／承認欲求の生息地／大人の勲章／Story／私のヒーローはヒップホップスター／風邪の手引き書／クリスタルスターコンパクト／とろける猫と睡魔のハッピーセット／ラッキーフォーチューン／愛すべき失敗／一番大切なものは目には見えない／痛みの華／風の中の忘れ物／アルコールシンドローム／おすそ分けの魔法／かまぼこぼこ／スタンプラリー／ちゅーかどん／ピンクアレルギー／自己肯定感という不協和音／前略、未来の私へ／勇気の鍵は持っている／embrace ／これが本当の京都／スコーンとクリームの油分で踊る／もふもふもふ／右ストレートで撃ち落とせ／私なりのサ道／特・特別な日／変身／さやに入ったえんどう豆／友人（仮）／家族の形寂しさの形愛の形／心に灯る希望の灯り／憧れは憧れのままで／ウォルト・ディズニーとの約束／トキメキのゲラ／ハンドルを握って踊れない／ろうそくの火をふき消す前に／手のひらの中にあるもの／点描／舞台上の魔法使い

※収録順は未定です。

●著者紹介

松井玲奈（まつい・れな）

1991年生まれ。愛知県出身。俳優、作家。舞台、テレビドラマ、映画など幅広く活動する。著書に小説『カモフラージュ』『累々』『カット・イン／カット・アウト』、エッセイ『ひみつのたべもの』『私だけの水槽』がある。

■書籍データ

『ろうそくを吹き消す瞬間』

著者：松井玲奈

発売日：2026年1月30日（金曜日）

予価：1760円（本体1600円＋税10％）

造本：四六判並製

●東京・名古屋・大阪でのサイン本お渡し会も開催決定

松井玲奈『ろうそくを吹き消す瞬間』の発売を記念して、サイン本お渡し会の開催が決定しました。

当選者には特典ブロマイド付きサイン本を著者よりイベント当日にお渡しします。

【参加方法】

１.会場となる３書店の特設サイトにて特典ブロマイド付き書籍を購入し応募

２.ご購入いただいた方から抽選、当選者をお渡し会イベントにご招待

※ご購入の際は送料がかかります。お渡し会当選者の送料は、お戻しせず参加券発券手数料として頂戴します。

※商品は当落に関わらず、すべてサイン本に特典ブロマイドをお付けします。

※ブロマイドのデザインは他会場と共通です。

【開催日程・会場】

＜東京会場＞

日程：2026年2月7日(土)

会場：紀伊國屋書店新宿本店

特設サイトURL： https://store.kinokuniya.co.jp/event/1762164188/

＜名古屋会場＞

日程：2026年2月11日(水)

会場：ジュンク堂書店 名古屋店

特設サイトURL： https://hoshinoshoten.jp/event/matuirenaevent-2/

＜大阪会場＞

日程：2026年2月11日(水)

会場：紀伊國屋書店 グランフロント大阪店

特設サイトURL：https://store.kinokuniya.co.jp/event/1761455414/