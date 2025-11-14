AIスカウト「RecUp（リクアップ）」のサービスページをリニューアル

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都、代表取締役：新井崇徳）は、AIスカウトサービス「RecUp（リクアップ）」のサービスページをリニューアルしました。

今回のリニューアルでは、候補者ターゲティングの自動絞り込み、スカウト文面の自動生成・自動配信、初期連絡の自動化など中核機能を整理し、導入事例／選ばれる理由／導入フロー／FAQを1ページに集約。

ページ上部のナビゲーション最適化により、必要情報へ素早く到達できる構成に刷新しました。あわせて、活用イメージを掴みやすい図解や、資料ダウンロード・無料相談への導線も強化。

数百社以上の支援で培ったノウハウを反映し、検討から導入までの不明点を解消します。

■「RecUp」の魅力

RecUpのサービスページはこちら :https://recup.delight21.co.jp/lp/1.スカウトから採用代行までワンストップ対応

スカウト配信、候補者対応、面接日程の自動調整、内定連絡、入社フォローまでを一気通貫で代行。ATSやカレンダー連携により工数を可視化し、滞留をゼロに。KPI設計～週次レポートまで標準化しているため、属人化を解消しつつスピードと品質を両立できます。

採用担当者は意思決定に専念でき、採用コストとリードタイムを同時に削減します。

2.AIと採用ノウハウの融合

長年の運用データに基づく職種別ベストプラクティスに、生成AIの文面最適化・ターゲティング補助を掛け合わせ、返信率と面談化率を継続的に改善。ペルソナごとのトーン＆マナーや配信タイミングを自動学習し、効果の出る打ち手を高速にAB検証。

人が得意な戦略設計と、AIが得意な反復最適化を組み合わせることで、再現性の高い採用成果を生み出します。

3.上場企業の導入実績

人材業界最大手を含む400社以上の支援で得た運用ノウハウをもとに複数部門・複数拠点の大型プロジェクトにも対応し、セキュリティ基準やコンプライアンス要件を満たした体制で安心してお任せいただけます。導入後は職種別の目標値を明確化し、四半期ごとの改善サイクルで成果を最大化。

実績に裏打ちされた運用ノウハウで、初月から大幅なスカウト改善をサポートします。

4.経験豊富なCSが柔軟にサポート

求人広告代理店として長年培ってきた採用ノウハウと、最先端のAI技術を組み合わせた独自のサービス設計で新時代の採用効率化を実現します。

まずは無料で資料をダウンロードする :https://recup.delight21.co.jp/lp/download/?

■期間限定の無料採用相談を実施中

現在、RecUpでは採用課題を抱える企業様向けに、「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施中。

専任の採用コンサルタントが、貴社の求人データや採用プロセスを分析し、

・「どの職種でAIスカウトが最も効果を発揮するか」

・「どのように採用媒体と組み合わせると成果が最大化するか」

など、実践的で即活用できる改善提案を行います。

まずは気軽に無料相談をお待ちしております。

まずは無料で採用相談に申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/

【会社概要】

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp