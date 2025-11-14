【小ロットOK】クリスマスケーキ卸販売開始！

株式会社Cqree

関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://frozen-vender.jp/lp/sales/

冷TAKU仕入れサイトでは、クリスマスに向けクリスマスケーキの卸販売を開始いたしました。

パティシエが作る本格ケーキでお店のメニューをサポートします！

商品ラインナップ

１.くまくまクリスマス 5号

甘すぎないけど、贅沢に。

くまちゃんが眠っているレアショコラはじっくり湯せんで焼き上げた、

しっとりなめらかな口当たりです。

蒸し焼きにすることでチョコの香りとコクをやさしく閉じ込めました。

濃厚なチョコの香りがふんわりと広がり、口の中でやさしく溶けていきます。

まるでチョコそのものを味わっているような至福のひと口です。

２.三豊和栗モンブラン・金嶺(きんれい) 5号

栗そのものの味わいを極めた一品！

外と内で2種類のマロンクリームを巧みに使い分け、

ひと口の中に異なる栗の表情を生み出しています。

口に入れた瞬間、粟の濃厚な香りがふわりと広がり、

甘さを抑えた絶妙なパランスが、心地よい満足感を残します。

３.幻のプレミアムショコラノエル

とろける幸福、口どけショコラ！

フォークを入れると、つややかなグラサージュが静かにほどけ、

中からチョコムースがふんわりと顔をのぞかせます。

ビターとミルク、異なるカカオの香りが重なり合い、口いっぱいに広がる上品な余韻。一口ごとに、

心まで満たされていくような濃厚な幸せをお楽しみください。

Cqree限定特典

のぼりをプレゼントいたします！

予約受付期間

12月19日(金)17時までの予約となります。

納品日は12月16日(火)～12月23日(火)までの間でご指定をお願いいたします。

※数量限定となりますので、在庫がなくなり次第終了いたします。

※12月は物流が大変混み合う時期のため、余裕をもった日程でご指定ください。

注文方法

仕入れサイト冷TAKUよりご注文をお願いいたします。

※詳細はお問い合わせください。

注文はこちらから :https://order.frozen-vender.jp/?s=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%AD

～「冷TAKU」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

▼LINE

https://lin.ee/GcS4ruQ

▼Instagram

https://www.instagram.com/frozen_vender/

◆全国の美味しい冷凍食品 卸・仕入のお問い合わせはこちらより（約500商品がご案内可能です）

https://frozen-vender.jp/lp/sales/