ドイツ大手「アニモンダ」から猫用ドライフードに、待望のシニア猫向け・避妊去勢猫向け・大型猫種向けの3種が日本新登場！

ジャーマンペット株式会社

ペット用品を輸入販売するジャーマンペット株式会社（本社：東京都中央区、代表：井上次典）は、ドイツ大手ペットフードブランド「アニモンダ」のドライフード商品「カーニードライ」からシニア猫向け・避妊去勢猫向け・大型猫種向けを2025年11月13日より新発売しました。

「カーニードライ」は、新鮮な動物性原材料をたっぷり使うことで、肉に本来含まれる栄養素をしっかり摂ることができる美味しいドライフード。

食材から製造過程までを全て自社管理している大手企業アニモンダだからこそ実現する、自然なままの美味しさと、本来必要とする栄養素を両立したフードです。

今回新たにシニア猫向け、避妊・去勢済み猫向け、大型猫種向けが登場。

シニア猫用

7歳以上のシニア期に、無理なく毎日続けられるフードを。

ビール酵母で免疫機能の維持をサポートし、リン含有量を控えめに設計して腎臓への負担に配慮。

さらにオメガ3脂肪酸が皮膚・被毛のコンディションも後押しします。



フレッシュチキンが食いつきと消化のしやすさを両立した、グレインフリーレシピ。砂糖・大豆は勿論不使用。

ユッカシジゲラ配合で、便臭ケアのサポートまできちんと考えたレシピです。

成猫用：避妊・去勢済み猫向け

- ビール酵母配合で、免疫機能の維持をサポート- リン含有量を控えめに調整- 良質なオメガ3脂肪酸を配合

去勢・避妊後の体重コントロールと尿路の健康維持のサポートを、毎日のごはんで手堅く。

高たんぱく×控えめ脂肪設計に、最適化されたミネラル、そしてユッカシジゲラやオメガ3などのプラス要素をバランスよく配合。



フレッシュチキンが食いつきと消化のしやすさを両立し、グレインフリーかつ砂糖・大豆不使用で素材本来の美味しさを引き出します。

ユッカシジゲラ配合で、便臭ケアのサポートまで配慮されています。

成猫用：大型猫種向け

- 高タンパク・低脂肪設計- ミネラルバランスを最適化- 良質なオメガ3脂肪酸を配合

大柄な体格に“ちょうどいい”一皿。関節と皮膚・被毛のケアまで見据えて。

グルコサミン＆コンドロイチンで関節の健康をサポートし、豊富に配合されたサーモンオイルで、毎日の皮膚・被毛コンディションづくりも後押しします。



フレッシュチキンが食いつきと消化のしやすさを両立した、グレインフリーレシピ。

ユッカシジゲラ配合で便臭にも配慮し、砂糖・大豆不使用で素材本来の美味しさにこだわりました。

- 10-12mmの大きめ粒キブル- 軟骨と関節の健康維持をサポート- サーモンオイルを豊富に配合

【おすすめの猫種】

メインクーン、ノルウェージャンフォレストキャット、サイベリアン、ラグドール、ラガマフィン、体重が6kgを超える雑種(非肥満時)など

カーニードライ原材料のこだわり

「カーニー」シリーズの特徴は、なんといってもその原材料の質の高さ。

他のシリーズに比べても特にナチュラルであることに拘ったシリーズであり、

まるでお肉を「そのまま」食べているかのような、お肉をしっかり感じられる味わいとなっています。

なぜそんなにも質の良い食材を入手できるのか？

それはアニモンダがヨーロッパ有数の食品会社、「へリストグループ」の会社だからです。



へリストグループには食肉調達部門とペットフード部門があり、食材の調達から加工までを迅速に行うことができます。

食材の品質を落とすことなく加工が行えるため、食材が本来保有する栄養素を失いづらく、高品質なペットフードへと加工できるのです。



これは他のペットフード会社には真似が難しく、アニモンダの自慢でもあります。



ヘリストグループは1913年に精肉業を行う会社として創設され、その後ヨーロッパにおいて人間用の高品質な肉商品、魚商品を製造販売するリーディングカンパニーとして成長を遂げました。

現在では、人間用の肉、魚、ベーカリー、ドリンク製品からペットフード分野にまで業務を広げ、ペットフード分野でもヨーロッパにおいて最大級の製造会社です。

ペットにとって理想的で愛情あふれる食事を。

こだわりの品質実現のために、下記を一切使っていません。



● 着色料・香料・調味料不使用

● 合成の酸化防止剤不使用(※ドライフードの酸化防止には天然のビタミンE・Cを使用)

● 質の低い動物原材料不使用(フードの原材料として不適切なフェザーミールやブラッドミールなどは不使用)



これらを厳守しており、アニモンダは安心・安全を徹底したナチュラルフードです。

素材本来の美味しさギュッと。

猫の食の好みは様々で、愛猫の舌はごまかせません。

「カーニー」のシリーズは、新鮮な肉を素早く丁寧に加工処理しているため、肉に含まれる栄養素を保つことができます。

カーニー ドライは愛猫の毎日の食事になることを考え開発され、今回のシニア猫向け新発売により子猫からシニア猫までのラインナップが揃う一生涯を通して食べられるフードとなりました。

カーニー ドライは

「カーニードライ」は既存ラインナップを合わせて計6種に！

- 穀物不使用(グレインフリー)- 天然ビタミンE・Cで酸化防止(化学合成された防腐剤や酸化防止剤は不使用)- 質の低い動物原材料不使用(フードの原材料として不適切なフェザーミールやブラッドミールなどは不使用)上記を徹底しています。今回新登場した避妊・去勢済猫向け(右側2番目)と大型猫種向け(右側)

成猫用は販売中の2種と、新たに追加された避妊・去勢猫向けと大型猫種向けを合わせて計4種に。

今回新登場したシニア猫向け(右側)

ライフステージ別に、販売中の子猫向けに加え、新たにシニア猫向けが追加されました。

猫用ドライフード「カーニードライ」は計6種ラインナップとなりました。

商品概要

＜アニモンダ 猫用 カーニー ドライ シニア猫用 鶏・牛(計2サイズ)＞

【原材料】

フレッシュチキン35％、じゃがいも（乾燥）、牛タンパク（乾燥）14％、エンドウ豆、鳥タンパク（乾燥）7％、乾燥ビートパルプ、加水分解鳥タンパク3％、りんごパルプ、鳥脂肪2.4％、エンドウ豆タンパク、ミネラル類、鳥レバー1％、サーモンオイル0.8％、ビール酵母0.2％、海藻ミール、チコリ（乾燥）0.1％、ユッカシジゲラ0.02％、動物組織由来グルコサミン0.02％、コンドロイチン硫酸0.01％、ビタミン類、タウリン

【栄養添加物(1kgあたり)】

ビタミンA 15,000IU、ビタミンD3 1,600IU、ビタミンE 400IU、12.5mg 硫酸銅五水和物、100mg 硫酸亜鉛ー水和物、40mg グリシン水和物の亜鉛キレート(固体)、250mg 硫酸鉄 (II)水和物、25mg 硫酸マンガンー水和物、2mg ヨウ化カルシウム、0.38mg 亜セレン酸ナトリウム

※ペットたちが生きていく上で必要な栄養素を補う目的に限り、添加物（天然由来）を使用しています。

【分析値(1kgあたり)】

タンパク質34％、脂肪14％、粗繊維3％、粗灰分7.5％、水分7％、カルシウム1.1％、リン0.7％、オメガ3脂肪酸0.65％、タウリン2.85g/kg

【カロリー(100gあたり)】

381kcal

【内容量】

350g

1.75kg

【原産国】

ドイツ

【価格】

350g:\1980(税込)

1.75kg:\7260(税込)

＜アニモンダ 猫用 カーニー ドライ 成猫用 避妊・去勢済猫向け 鶏・七面鳥(計2サイズ)＞

【原材料】

フレッシュチキン25％、鳥タンパク（乾燥）23％、じゃがいも（乾燥）、エンドウ豆、エンドウ豆タンパク、七面鳥タンパク（乾燥4％）、エンドウ豆繊維3.6％、加水分解鳥タンパク3％、乾燥ビートパルプ3％、りんごパルプ2％、鳥脂肪1.1％、鳥レバー1％、サーモンオイル0.4％、ミネラル類、チコリ（乾燥）0.1％、ユッカシジゲラ0.02％、ビタミン類、タウリン

【栄養添加物(1kgあたり)】

ビタミンA 15,000IU、ビタミンD3 1,600IU、ビタミンE 400IU、12.5mg 硫酸銅五水和物、100mg 硫酸亜鉛ー水和物、40mg グリシン水和物の亜鉛キレート(固体)、250mg 硫酸鉄 (II)水和物、25mg 硫酸マンガンー水和物、2mg ヨウ化カルシウム、0.38mg 亜セレン酸ナトリウム

※ペットたちが生きていく上で必要な栄養素を補う目的に限り、添加物（天然由来）を使用しています。

【分析値(1kgあたり)】

タンパク質37％、脂肪11％、粗繊維6.2％、粗灰分8.8％、水分7％、カルシウム1.5％、リン1.2％、オメガ3脂肪酸0.33％、タウリン3.15g/kg

【カロリー(100gあたり)】

350kcal

【内容量】

350g

1.75kg

【原産国】

ドイツ

【価格】

350g:\1980(税込)

1.75kg:\7260(税込)

＜アニモンダ 猫用 カーニー ドライ 成猫用 大型猫種向け 鶏・サーモン(計2サイズ)＞

【原材料】

フレッシュチキン35％、鳥タンパク（乾燥）20.5％、じゃがいも（乾燥）、エンドウ豆、鳥脂肪5.2％、サーモンタンパク（乾燥）4％、乾燥ビートパルプ、加水分解鳥タンパク3％、サーモンオイル1.7％、鳥レバー1％、エンドウ豆繊維、ミネラル類、チコリ（乾燥0.1％）、ユッカシジゲラ0.02％、動物組織由来グルコサミン0.02％、コンドロイチン硫酸0.01％、ビタミン類、タウリン

【栄養添加物(1kgあたり)】

ビタミンA 15,000IU、ビタミンD3 1,600IU、ビタミンE 400IU、12.5mg 硫酸銅五水和物、100mg 硫酸亜鉛ー水和物、40mg グリシン水和物の亜鉛キレート(固体)、250mg 硫酸鉄 (II)水和物、25mg 硫酸マンガンー水和物、2mg ヨウ化カルシウム、0.38mg 亜セレン酸ナトリウム

※ペットたちが生きていく上で必要な栄養素を補う目的に限り、添加物（天然由来）を使用しています。

【分析値(1kgあたり)】

タンパク質34％、脂肪20％、粗繊維2.5％、粗灰分8.2％、水分7％、カルシウム1.35％、リン1.15％、オメガ3脂肪酸1.17％、タウリン3.35g/kg

【カロリー(100gあたり)】

408kcal

【内容量】

350g

1.75kg

【原産国】

ドイツ

【価格】

350g:\1980(税込)

1.75kg:\7260(税込)

アニモンダについて

ドイツ最大のペットフードメーカー。猫や犬を尊重するドイツで、安心・安全、高品質なフードブランドとして大きな支持を受けています。創立100年以上の歴史がある大手食肉会社へリストグループに所属しており、自社工場を所有する世界的にも珍しいブランドです。食肉調達から製造・加工まで、すべてを自社管理しているのが特徴で、人間の食材と同じグレードの新鮮な肉を使い、着色料・香料は無添加です。ドイツ獣医師監修のもと、栄養生理学に基づき開発されたフードは、味も消化も抜群。日々のお食事のみならず、療法食シリーズ「インテグラプロテクト」など、多彩な商品を提供しています。

日本国内向けブランドサイト

https://animonda.co.jp