令和７年度大田区「優工場」(ゆうこうじょう) 認定・表彰工場決定

公益財団法人大田区産業振興協会昨年度の表彰式の様子

大田区「優工場」は、人やまちに優しく技術・技能および経営に優れ、他の工場の模範となる優れた工場を認定・表彰する制度です。平成7年度に開始して以来、区内ものづくり産業の魅力発信を目的に、これまで延べ309社を認定してきました。

近年は特に「人に優しい」取り組みが重視され、働きやすく、働きがいのある職場づくりを推進する企業が増えています。厳正な調査・審査の結果、本年度は新たに10社を「優工場」に認定しました。

その中でも、特に優れた企業として「総合部門賞」は広沢電機工業株式会社及び株式会社三美（さんみ）テックスの２社が受賞。

「人に優しい部門賞」には株式会社三美(さんみ)テックス、「まちに優しい部門賞」には広沢電機工業株式会社、「審査員特別賞」には電化皮膜工業株式会社が選ばれました。

【令和７年度 認定企業一覧】50音順

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101693/table/56_1_15f39b5e8cb687e6383a440d0c835c1c.jpg?v=202511150626 ]

※優工場の認定期間は５年間です。５年の認定期間経過後に再度申請することができます。

【表彰企業一覧】

◇総合部門賞 広沢電機工業株式会社、株式会社三美テックス

◇人に優しい部門賞 株式会社三美テックス

◇まちに優しい部門賞 広沢電機工業株式会社

◇審査員特別賞 電化皮膜工業株式会社

※広沢電機工業株式会社と株式会社三美テックスは、2賞のダブル受賞になります。

【認定式・表彰式】

令和８年１月30日（金）に羽田イノベーションシティ内PiO PARKにて開催予定。

【お問い合わせ先】

公益財団法人大田区産業振興協会

産業者支援部 産業人財係

TEL：03(3733)6109 FAX：03(3733)6459

E-MAIL：jinzai■pio-ota.jp（メールは■を@に変更してご送信ください）

https://www.pio-ota.jp/

受付時間：月～金曜日（休祝日・年末年始を除く） 8:30～17:00