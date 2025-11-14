「越 まりん(スプスラッシュ)」のオリジナルブロマイドを、期間限定でセブン‐イレブンの店内マルチコピー機で販売！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、全国のセブン-イレブン マルチコピー機で写真をプリントすることができる「セブンプリント」でオリジナルブロマイドを販売しています。

2025年11月14日より、ワニブックスのWEBメディア『Newsクランチ！』が「越 まりん(スプスラッシュ)」さんへのインタビューで撮り下ろした写真のアザーカットから、全6種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。

疾走感のある楽曲とパワフルなダンスが特徴の女性アイドルグループ「スプスラッシュ」。そのメンバーのひとりである越 まりん(こし・まりん)さんは、野球のバッティング＆ピッチングが上手すぎるアイドルとしてバズりました。今回、「Newsクランチ！」ではそんな越さんの単独取材を実施！

――越さんがバズったきっかけになったのが野球のスイング動画ですが、もともと、幼少期はどういうお子さんだったのでしょうか？

越：いたずら大好きな超元気な子でした！

――ほかのインタビューで拝見したんですけど、お父様が少年野球の監督をやられていたんですよね。

越：そうなんです、お父さんが少年野球の監督をやっていて、お兄ちゃんもそこで野球をしていて、お母さんはスコアをつけたり、色々手伝ったりという環境で、私も有無も言わさず野球！ という感じで、小さい頃からキャッチボールをしてました、で、いつの間にかチームの一員になっていた、という感じです。

――ということは、あまり乗り気ではなかった？

越：そうです。本当に普通の女の子だったので、練習も大変だし、泣きながらやっていました。それが小学校2年生から6年生まで。本当は5年でやめる予定だったんですけど、県の大きな大会で、女の子で野球やってる子が珍しかったのか、表彰されてメダルをいただいたのもあったし、あとうちのチームが私を入れて9人だったんですよ。だからやめるにやめられなくて。

――では、レギュラーでずっと出ていたんですね。

越：はい、ファーストとライトをやっていました。小学校高学年になると体格も違ってくるので、男の子に混じってやるのは大変でした。今みたいに女子野球が盛んだったらもっと印象も違ったと思うんですけど、でも我慢強さみたいなものはそこで培われたかもしれませんね。



(Newsクランチ！ インタビューより)

今回、取材させていただいた越さんのオリジナルブロマイドをリリース！

＜プロフィール＞

越 まりん(こし・まりん)

長野県出身 146cm

越 まりん lit.link(リットリンク)(https://lit.link/marinkoshi)

〇購入方法

▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/kmbromide2511.html

全国セブン‐イレブン 店内マルチコピー機

※一部お取り扱いの無い店舗がございます。

〇サイズ・販売価格

L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)

〇コンテンツ数

L判 6種 / 2L判 6種

〇販売期間

2025年11月14日(金)0時～2026年1月14日(水)23時59分

今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。