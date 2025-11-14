ジグザグ、越境ECでの購買データをGoogle広告へ提供しショップの海外販促支援を強化 Googleを招きウェビナーを開催

株式会社ジグザグ

越境EC支援プラットフォーム「WorldShoppingBIZ」を展開する株式会社ジグザグ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：仲里一義）は、日本のEC事業者が海外顧客に向けて効率的に広告配信を行えるスキームを開発し、11月より提供を開始いたしました。

今回の*スキーム開発の背景や海外向け広告運用についてGoogleからゲストを招き「Google広告で世界市場を切り拓く：越境EC拡大のための実践セミナー」を開催、事前登録を受け付けいたします。

スキーム概要

「WorldShopping BIZ」 はタグ一行から始められる手軽さや、海外カスタマーが日本国内と同じような購入体験を提供できることから、数多くのECショップで導入されている越境EC支援サービスです。

本スキームでは、WorldShoppingを通じて発生したコンバージョン情報をGoogle広告へ安全に提供します。コンバージョン情報は、Google広告のAIによる機械学習により海外市場における広告配信の精度を高めることに繋がります。

昨今の日本食・日本文化の世界的流行も相まって、2025年には4,000万人の訪日外国人観光客が見込まれており、日本のショップや商品を知ってもらえる機会は急速に拡大しています。

そこで、日本から海外へ向けたアプローチ手法は一層の進化が求められています。特に台湾・香港・韓国・中国などのアジア諸国、円安による割安感が購買力を高めているアメリカや欧州などは訪日インバウンド市場の中核を担う存在であり、それぞれの消費者行動に最適化された広告戦略が重要視されています。

今回の取り組みは、その市場環境を最大限に活かすための重要なステップとなります。

開発の背景

従来、日本のECショップが海外ユーザーに商品を販売する場合、購入代行サービスを経由するため、広告改善に必要なコンバージョン情報を取得できないという課題がありました。

そのため、海外販売に挑戦する国内ショップから『広告や販売促進まで行えるように、Google広告の成果を正しく計測できるようにしてほしい』という要望をいただいていました。

今回の取り組みはその声に応えるものであり、ジグザグが海外カスタマー向けに運営する「WorldShopping」で発生したショップごとのコンバージョン情報をGoogle広告へ提供します。

これにより、Google広告の管理画面やWorldShoppingBIZが無償提供するショップダッシュボードを通じて、広告効果の計測や改善が可能になり、 日本のショップが"気持ちよく"海外顧客とつながる仕組み を実現しました。

今回のスキームは、日本のショップが海外顧客と出会い、信頼を築き、売上を拡大するための強力な一歩として活用いただくために、本機能はWorldShopping BIZを契約中のすべてのショップが無料で利用可能となります。

*ショップごとに個別設定が必要となります。

機能概要と、国内ECショップへのメリット

◯ タグ一行で導入可能：既存のECサイトに負担なく海外対応を実現。

◯ ４つの壁を超える ：言語・物流・決済・法律という越境ECの主要な壁をWorldShopping BIZ が解決し、さらにGoogle広告へのデータ共有により販売促進まで可能に。

◯ 広告費用対効果の改善：海外からのコンバージョンであってもGoogle広告の成果を正しく計測し、Google広告のAI学習を活用した精緻なターゲティングを実現できる。

海外販売を目指す国内ECショップにとって、現地でのブランド認知向上は大きな課題です。WorldShoppingBIZは、こうした課題解決をサポートするため、既に提供しているMeta広告連携機能に加え、新たに本機能の提供を開始しました。

これにより、契約中のショップは追加費用なく、主要広告プラットフォームを海外向けにも効果的に活用できるようになります。WorldShoppingBIZは、今後もショップの海外向けプロモーション、及び、販売の拡大を総合的に支援してまいります。

セミナー開催概要

本セミナーでは、Google広告を活用して海外カスタマーを集客し、越境ECの売上拡大を図る手法について解説いたします。WorldShoppingBIZを利用中のショップ様は勿論、海外販売を検討中のショップ様もぜひお気軽にご参加ください。

こんな方におすすめ

・越境ECをこれから始めたい国内EC事業者様

・越境ECを展開しているが、売上拡大・広告最適化に課題を感じている企業様

開催概要

Google広告で世界市場を切り拓く：越境EC拡大のための実践セミナー

日時：2025年12月2日（火）14 :00 ~ 15:00

会場：オンライン・ZOOM

参加方法：申し込み制（参加無料）

登壇者

株式会社ジグザグ 取締役 鈴木賢

ゲストスピーカー

Google合同会社 広告営業本部 統括部長 西山宏樹 様

セミナー内容

・越境ECのいまとこれから 越境ECに注力すべき理由とは？

・Google広告で広がる越境ECの可能性

・両社から見た越境EC成功の秘訣



主催

株式会社ジグザグ

事前申し込みはこちら :https://www.worldshopping.biz/seminar/20251202-webinar

※WEBセミナーのURLについてはセミナー前日または当日にお送りいたします。

※内容は予告なく変更となる場合があります。

※競合企業さまのご参加はお断りする場合がございます。ご了承ください。

WorldShopping BIZ：概要

「WorldShopping BIZ」は、海外販売をはじめたいすべての国内EC事業者に対して、多言語対応・海外決済・海外配送まで、まるごと支援を行うことで海外販売をサポートする越境EC対応サービスです。



海外販売を始める際に壁となる言語・決済・物流に関するサポートから、不正決済の防止機能や、海外カスタマーのデータを可視化する「ショップダッシュボード」を提供することで、日本のEC事業者の越境EC販売をサポートする国内外で15件の特許取得済みの安心・安全なサービスを提供しています。

サービスページURL：https://www.worldshopping.biz/

企業情報

会社名 ：株式会社ジグザグ

上場区分：東証グロース（340A）

代 表 ：仲里 一義

設 立 ：2015年6月

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町14-1

事業内容：

・WorldShopping BIZ：EC事業者向け海外販売支援サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.biz/

・WorldShopping：海外カスタマー向け購入代行サービスの開発・提供

https://www.worldshopping.global/

・インバウンドナビ(TM)︎：訪日インバウンド向け店舗誘導最適化サービス

https://www.worldshopping.biz/blog/inbound-navi/