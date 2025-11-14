『スポGOMI甲子園2025 香川県大会』を開催　激闘を制したのは「高松中央高校吹奏楽部カラーガード三銃士☆SNSもやってます(ハート)(ハート)」チーム　当日は参加者全51人で、97.48kgのごみを収集！

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟は、3人1組のチームを結成した15～18歳の高校生たち全17チームが、制限時間の中で規定エリア内のごみを拾い、その質と量をポイントで競う『スポGOMI甲子園2025 香川県大会』を11月1日（土）に開催いたしました。

世界的に深刻化する海洋ごみの約8割は、陸（まち）から流出しているとされています。生活者一人ひとりが意識を持ち、行動に移すことが解決への大きな一歩となります。スポGOMI甲子園は、私たちの生活と海洋ごみ問題のつながりに気づくきっかけとなることを目指して開催しております。11月30日（日）に開催するスポGOMI甲子園全国大会は、未来を担う高校生たちが「高校生スポーツごみ拾い日本一！」を決める大会に位置付けられ、各県予選を勝ち進んだチームが出場します。

イベント概要

・日程：2025年11月1日（土）9時00分～11時30分

・開催場所：うみまち商店街（高松市瀬戸内町30-5）

・参加人数：1チーム3名×17チーム＝51人

・主催：一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

・運営：一般社団法人海と日本プロジェクトinかがわ

・共催：日本財団

優勝は高松中央高校の「高松中央高校吹奏楽部カラーガード三銃士☆SNSもやってます(ハート)(ハート)」！拾ったごみの総量は圧巻の11.86kg！

全17チームが参加した香川県大会。開始直前の作戦タイムでどこのエリアを攻めていくかしっかり作戦を練った各チーム。スタート直後から熱い戦いが繰り広げられました。大きなごみを中心に拾い集めるチームやポイントの高いごみを中心に拾い集めるチーム、チームごとにそれぞれ違った作戦を練ります。結果、「高松中央高校吹奏楽部カラーガード三銃士☆SNSもやってます(ハート)(ハート)」チームが、ごみ総量11.86kg／1,125.0ポイントを獲得し、準優勝チームに23.5ポイント差をつけて優勝。11月30日（日）に東京で行われる全国大会でも好成績が期待されます。オリジナルアイテム賞は、新聞紙を編んで作った編みカゴ式のオリジナルごみ箱を用意した「あんもち大王」チームが受賞しました。

香川県大会で集められたごみの総量は97.48kg

瀬戸内海に面する香川県。実施会場のうみまち商店街は漁港横の高松市中央卸売市場に隣接しており、JR高松駅も近く、アパートや戸建住宅も多い様々な環境が含まれるエリアです。一見するとごみも少なく見えますが、河川周辺や線路沿いの草むら、道路の端に目を向けると、たばこの吸い殻やペットボトルなどの生活ごみが多く落ちていることに気づきます。参加者からは「普段生活するなかでごみ拾いをする機会は少ないですが、イベントであれば参加しやすいので友達と参加しました」、「駅の近くやコンビニ周辺にごみが多いと作戦を練ってスタートしましたが、線路近くの草むらに多くて驚きました」といった意見が出ていました。未来を担う高校生たちが積極的にこの活動に参加し、今後ますます活動の輪が広がることが期待されます。

優勝チーム「高松中央高校吹奏楽部カラーガード三銃士☆SNSもやってます(ハート)(ハート)」コメント

「傘やほうきなど、日常的に使う大きな物も落ちていて驚きました。香川県代表として東京で行われる全国大会でもごみを拾ってまちをきれいにします！」

