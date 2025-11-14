LGBTQへの取組評価「PRIDE指標2025」にて2年連続で「レインボー」認定

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社（旧社名： 日興アセットマネジメント株式会社、以下「アモーヴァ・アセット」）は、このたび、職場におけるLGBTQ＋などの性的マイノリティに関する取り組みを評価する指標「PRIDE指標 2025」において、最高評価の「ゴールド」を7年連続で受賞しました。さらに、ゴールド受賞企業の中で、自社・自団体のみならず、セクターを超えた主体と協働するコレクティブ・インパクト型の取り組みを推進している企業を評価する「レインボー認定」を2年連続で獲得しました。

アモーヴァ・アセットは、社内外におけるダイバーシティ、エクイティとインクルージョン（DEI）を推進し、多様な人材が挑戦し活躍できる職場づくりに取り組んでいます。DEIの取り組みを常に進化・向上させるため、事業を展開する全ての地域において、LGBTQ＋、女性のエンパワーメント、人種平等、障がい者などのERG（従業員リソースグループ）を設立し、社員の16％が任意参加による活動を継続的に展開しています。LGBTQ＋の取り組みにおいては、LGBTQ＋の社会参加を促進するチームビルディングのイベントやグローバルで社員がLGBTQ＋アライを表明できるアライネットワーク、グループ会社や他業種・グローバル団体との情報交換会や研修の相互招待など、協働の基盤づくりも推進しています。

また今年は、子育てするLGBTQ＋当事者と、LGBTQ＋ファミリーに育つ子どもたちを支援する特定非営利活動法人「にじいろかぞく」と協働する機会を得ました。東京プライドフェスティバルでは写真展や企業のLGBTQ＋取組み発信のブースを共同運営したほか、社員主導のランチタイムセミナーを共同開催するなど継続的なパートナーシップを構築しています。今後も、コラボレーションの輪を広げながら、社会全体のDEIの向上に貢献していきます。

今回の受賞に関して代表取締役社長兼CEOのステファニー・ドゥルーズは、「私たちアモーヴァ・アセットマネジメントは、“先進的な投資ソリューションで明るい未来を共創する”というミッションのもと、すべての人が自分らしく力を発揮できる職場環境づくりに取り組んでいます。今回の受賞は、私たちだけでなく、さまざまなステークホルダーと協力し合い、信頼関係を築きながら活動の輪を広げてきた成果です。今後も、協働を通じて社会全体の多様性と公平性、包摂性を高め、より良い未来の実現に貢献してまいります。」と述べています。

PRIDE 指標について

「PRIDE指標」は、LGBTQ＋など性的マイノリティが働きやすい職場づくりを日本で実現するためにwork with Pride が2016 年に策定した日本で初めてとなるLGBTQ＋に関する企業・団体等の取り組みの評価指標です。

Policy（行動宣言）、Representation（当事者コミュニティ）、Inspiration（啓発活動）、Development（人事制度・プログラム）、Engagement/Empowerment（社会貢献・渉外活動）の5つの指標で構成されており、各指標内で指定の要件を満たしていれば点数が付与され、点数により、ゴールド、シルバー、ブロンズとして企業・団体が認定されます。

レインボー認定について

LGBTQ＋など性的マイノリティが自分らしく働ける職場・社会づくりの実現に向け、自社単独の取り組みでできる範囲を超えて、国・自治体・学術機関・NPO/NGO などとの、セクターを超えた協働を推進する企業・団体を評価する評価指標です。

work with Pride について

一般社団法人work with Pride（wwP）は、企業などの団体におけるLGBTQ＋など性的マイノリティに関するダイバーシティ・マネジメントの促進と定着を支援する団体です。年に一回、企業・団体の人事・人権・ダイバーシティ担当者を主な対象に、LGBTQ＋に関するカンファレンスの開催や、『PRIDE指標』、『レインボー認定』の運用等行なっています。

https://workwithpride.jp/

以 上

アモーヴァ・アセットマネジメントについて

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社は日本が本社のグローバルな資産運用会社です。1959年に日本で設立し、現在では世界各国の個人投資家・機関投資家のお客様に多様な投資戦略を提供しています。世界200名超*の投資プロフェッショナルによる運用資産総額は約37.6兆円**。先進的な投資ソリューションでより良い明日を共創することを目指しています。アモーヴァ・アセットマネジメントは三井住友トラストグループの一員です。2025年9月に日興アセットマネジメントから社名を変更しました。詳しくは www.amova-am.com(https://www.amova-am.com/) をご覧ください。

* アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の役社員を含む。

** アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社および連結子会社の連結運用資産残高（投資助言を含む）。

※記載の情報は、特に注釈がない限り2025年6月末現在のデータ。

アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第368号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会