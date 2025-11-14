経営の5つの柱について3か年で創り出す成長・変化を言語化する『戦略的経営計画セミナー9期』が開催！

アチーブメント株式会社

アチーブメント株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役会長兼社長：青木仁志）は、2026年11月13日（木）から14日（金）の2日間にわたり『戦略的経営計画セミナー9期』を開催しました。

アチーブメント株式会社の実際の経営指標も参考にしながら、経営戦略の5つの柱に沿って、具体的な経営計画に落とし込むアウトプット中心の2日間です。

■ レクチャーだけではなく「アウトプット」中心の2日間

本セミナーは、講義を聞くだけのレクチャー中心の場ではありません。参加者が自社の課題と向き合い、実践的なワークを通じて「アウトプット」を生み出すことを最優先に設計されています。

特に「人軸の計画」として、未来の組織図策定や、計画実行を推進するキーマンへのプレゼンテーション実習など、策定後の「実行」から逆算したプログラムが特徴です。



■参加者概要

参加者数：54名

参加者の業種・職種：歯科、工務店・建築業、治療院、士業、メーカーなどさまざまな業界の経営者・役員・幹部



■ 「戦略的経営計画セミナー」5つの柱

本セミナーは、経営者が考えるべき5つの観点を軸に、3か年計画を作成します。

１.付加価値の高い優れた商品サービスの確立

２.営業マーケティングの仕組み整備

３.良い人財の採用と育成

４.財務戦略

５.事業戦略

本セミナーでは社員数5名、資本金500万円からスタートし、創業から38年で従業員数200名以上、売上66億円、経常利益21億円を実現したアチーブメントの具体的な経営計画指標もご紹介し、計画の解像度を高めます。

■ 過去の参加者の声

「経営計画をどのように作成すればいいのかわからなかったが、

今回のセミナーで具体的なステップを学ぶことができた。」



「これまでも経営計画を立てたことはあったが、これほど多面的に深く、

論理的で実行可能なものに進化したのは初めてです。」



「机上の空論ではなく、自社に持ち帰ってすぐに実行できる計画が立った。」



「次は必ず幹部とともに参加し、組織全体で戦略的な経営を進めていきたいです。」



▼戦略的経営計画セミナーの詳細はこちら

https://achievement.co.jp/service/experience/strategic/

※本セミナーはアチーブメントアカデミー会員またはクラブ会員の経営者・同法人幹部の方限定の講座です。

■講師紹介

高橋 優也(たかはしゆうや)

アチーブメント株式会社 取締役経営管理本部長

組織変革コンサルティング部担当役員

アチーブメント出版株式会社 執行役員副社長



早稲田大学卒業後、アチーブメントに新卒入社。入社時から人事担当者として、経営の根幹である組織づくりを代表・役員のもとで行う。「会社は社員の自己実現の舞台である」という考え方に基づいた経営方針策定や人事評価制度構築・改定、中途・新卒採用プロジェクト、自社社員・内定者の教育プログラム企画・運営といった数々のプロジェクトに携わり、現在の組織体制の構築に尽力してきた。また、自社で培ってきた「人事制度」や「新卒採用活動」の成功モデルを他社に提供する、コンサルティング活動や研修講師としても活躍をしており、これまで200社以上を担当。2021年10月執行役員、2022年8月に取締役に就任。全管理部門・組織変革コンサルティング部を統括する責任者を務めている。

米元 拓也(よねもとたくや)

アチーブメント株式会社 組織変革コンサルティング部 マネジャー

クオリティカンパニー倶楽部 事務局長/トレーナー

千葉県で造園業を営む家に長男として生まれる。中小企業支援に強く惹かれ、新卒でアチーブメントに入社。コンサルタントとして、中小企業経営者を中心に目的・目標達成のサポートを行う。2016年に社長賞、2017年に社長特別賞を受賞。2018年に当時最年少でマネジャーに就任。2020年、コロナ禍でオンラインセミナーの立上げに携わる。

2021年に中小企業向け会員事業の事務局長に就任、2022年に東京で組織変革コンサルティングサービス部門を立ち上げ、2024年に法人事業の責任者に就任。講師としても、2025年よりダイナミックコースのリードトレーナーを務める。『戦略的経営計画セミナー』をはじめ、理念浸透や営業力強化を目的とした全国各地での企業研修など、年間120日登壇している。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。