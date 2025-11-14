描き下ろしイラストを使用した限定グッズが当たる！『魔神創造伝ワタルWEBくじ』販売開始！

TVアニメ「魔神創造伝ワタル」より描き下ろしイラストを使用したグッズが当たるハズレなしのオンラインくじ、『魔神創造伝ワタルWEBくじ』が発売されました。




デフォルメされた魔神のイラストを使用したグッズも登場！


新規ビジュアルのグッズを手に入れる機会をどうぞお見逃しなく！




■賞品ラインナップ


［A賞］アクリルビジュアルパネル (全1種)




［B賞］ランチボックス (全2種)




［C賞］アクリルスタンド (全4種)




［D賞］缶ケース(全6種)




［E賞］木製コースター(全10種)




［F賞］アクリルスタンドキーホルダー (全6種)




［G賞］A4クリアファイル（全5種）




［H賞］缶バッジ・ステッカーセット（全10種）




[購入特典] ポストカード (全5種)


一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント




［ラストWIN賞］ジオラマスタンド/魔神 (全1種)


BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典






［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。


くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様にキャラ集合の「ジオラマスタンド」をプレゼント。(全1種)




■サービス詳細


・サービス名


魔神創造伝ワタルWEBくじ




・サービスサイトURL


https://web-kuji.jp/lotteries/wataru_souzouden




・WEBくじ公式Twitter


https://twitter.com/web_kuji




・販売価格


くじ１枚：770円（税込）　※1注文につき最大74枚まで


送料：初回のみ 770円（税込）


※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。




・販売期間


2025/11/14(金) 17:00 ～ 2026/1/8(木) 16:59 まで


※販売期間は変更となる場合があります。




・支払い方法


クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ




・発送時期


2026年3月中旬～下旬




＜著作権表記＞
(C)サンライズ・R