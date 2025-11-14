ブラジルの自動車市場の現状と今後の展望をまとめた最新レポートを公開

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、ブラジル自動車市場の動向を分析した最新レポート「ブラジルの自動車市場 課題克服と成長加速」を公開しました。

レポートはこちらからダウンロード :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-11-13-BrazilAuto_LandingPage.html

ブラジルの自動車業界のトレンド イプソス

主なポイント

中国ブランドが急拡大市場シェアはわずか数年で6倍に

2020年には1.1％だった中国ブランドの市場シェアは、2024年に6.9％まで上昇。

手頃な価格帯、スタイリッシュなデザイン、EVラインナップの充実が、消費者の支持を集めています。

「ガソリンだけじゃない」ブラジル独自の強み

ブラジルの特徴は、ガソリンのほかに、サトウキビ由来のエタノール燃料でも走れる車が広く普及していることです。

政府は電気自動車（EV）の購入助成金を設けていない一方、こうした“複数の選択肢を持つ車”が支持され、市場の柔軟性につながっています。

EV普及の壁は「価格」と「情報不足」

イプソスが実施した消費者調査では、ブラジル人の多くが「EVは高い」「よく知らない」と感じていることが分かりました。そのため現在は、ガソリン車・ハイブリッド車・EVが並び立つ過渡期にあると分析しています。

さらに詳しい内容は、以下レポートからご覧ください。

ウェブサイト：ブラジルの自動車市場の最新トレンド、課題の中で成長を続ける | Ipsos(https://www.ipsos.com/ja-jp/brazil-auto-thriving-amidst-challenges)

