12月12日(金) コペルニク・フォーラム 2025開催決定！ お申し込み受付中
一般社団法人コペルニク・ジャパン
コペルニク・ジャパンは12月12日(金)に、コペルニクフォーラム2025：インドネシア海藻産業のポテンシャル～生計向上と環境保全 × 日本の知見～ を開催いたします。
本コペルニク・フォーラムでは、2025年の活動の振り返りと弊団体の今後の方向性、コペルニクが実施したインドネシアの海藻産業に関する課題調査レポートをご紹介します。
その後、海藻産業が抱える課題と、それらの課題に対して日本の知見や取り組みがどのように貢献できるのかについてパネルディスカッションを行います。
なお、今回はコペルニクの新事業のローンチも行いますので、お楽しみに！
ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしております！
●日時
2025年12月12日（金） 18:00 - 20:00 / 17:30 開場
●主催
一般社団法人コペルニク・ジャパン
●場所
都内会場およびオンライン（お申込みいただいた方にご案内します）
●参加費
無料
●参加申し込み
https://forms.gle/GNtDAqWXQ2DHb9kv6
●申し込み期限
会場参加：12月12日（金） 10:00まで
オンライン参加：12月12日（金） 13:00まで
●プログラム
17:30 - 18:00 開場
18:00 - 18:05 オープニング
18:05 - 18:15 2025年の活動の振り返り
18:15 - 18:35 インドネシア・パプアにおける海藻産業の課題調査報告について
18:35 - 19:15 パネルディスカッション
19:15 - 19:25 質疑応答
19:25 -19:55 ネットワーキング
●問い合わせ先
コペルニク・ジャパン
担当 新幡：japan@kopernik.info