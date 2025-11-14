ザ・ローリング・ストーンズ、1976年発表の名盤『ブラック・アンド・ブルー』拡張版　11月14日（金）世界同時発売！

ユニバーサル ミュージック合同会社

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、ザ・ローリング・ストーンズの13枚目のスタジオ・アルバムである『ブラック・アンド・ブルー』の拡張版を11月14日（金）に発売します。

今作はザ・ローリング・ストーンズが、1976年に発表した名盤『ブラック・アンド・ブルー』の拡張版です。『ブラック・アンド・ブルー』は、ストーンズにとって13枚目のスタジオ・アルバムであり、ミック・テイラーが脱退し、ロニー・ウッドが後任となった後、初めて制作されたアルバムです。レコーディング・セッションは、ハーヴェイ・マンデル、ウェイン・パーキンズ、ジェフ・ベック、ロバート・A・ジョンソンが参加して有名になりました。「ザ・グリマー・ツインズ」名義での、2作目のセルフ・プロデュース作品でリリース後、米国アルバム・チャートで1位を獲得し、4週連続で1位を維持、即座にプラチナディスクを獲得。英国では1976年5月に2位を獲得しています。

作品は4枚組CD＋ブルーレイと5枚組LP＋ブルーレイのスーパー・デラックス・エディションに加え、2枚組・1枚組のCD/LP、UNIVERSAL MUSIC STORE限定の1LPゾートロープ・ピクチャー・ディスクで発売されます。ブルーレイには、未公開の1976年パリ・レザバトワール公演のTV放送映像に加え、スタジオ・アルバムとアールズ・コート公演ライヴのドルビーアトモス・ミックスを収録。全オーディオ・コンテンツはハイレゾリューション・ステレオでも収録されます。そのほか、著名なストーンズ専門家ポール・セクストンによる新規エッセイ、アルバム制作セッションとツアーの未公開写等が収録された100ページのハードカバー・ブックレットや、1976年パリ公演のレプリカ・ポスターも付属します。

スーパー・デラックス・エディションには、スティーヴン・ウィルソンによるオリジナル・アルバムの新たなミックスや、未発表曲6曲【ジャガー／リチャーズ作曲の「アイ・ラブ・ア・レディ」、シャーリー＆カンパニーのカヴァー「シェイム、シェイム、シェイム」、1975年のセッションでゲスト・ギタリストを迎えて録音された4曲のインストゥルメンタル・ジャム】を収録したディスクが付属するほか、ロンドンのアールズ・コート・エキシビション・センターでのフル・ライヴ音源が収録されます。（当時6日間連続でアールズ・コートにて公演が行われました。）

「シェイム、シェイム、シェイム」のオフィシャル・リリック・ビデオは、オランダの著名な映像作家カミーユ・ブーマンズが監督を務めています。ストーンズの歴史と姿勢をコラージュした作品となっており、貴重なアーカイブ写真と手描きアニメーション、現代的なセンスが融合しています。

今作のリリースを記念して、RS No.9 HARAJUKUでは店頭購入限定で数量限定の特典ポスターをプレゼントします。この特典ポスターはRS No.9 HARAJUKU店にて『ブラック・アンド・ブルー』商品のうち、音楽商品【1CDもしくは2CD】＋マーチャンダイジングのセットで一会計あたり1万円（税込）以上を購入すると特典として先着で1枚プレゼントされるもので、無くなり次第終了となります。またRS No.9 HARAJUKUでは、秋冬の新作発表と合わせて11月12日（水）～11月23日（日）の期間、通常の2階フロアに加え1階にも売り場を拡大します。

The Rolling Stones - Shame, Shame, Shame

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ylq-seLHqKs ]

The Rolling Stones - Hot Stuff (Live from Les Abattoirs)

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=m7QQyBR43cM ]

The Rolling Stones - Fool To Cry (Live from Les Abattoirs, Paris, France / 1976)

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=Ry-6ZhlOXZ4 ]

ザ・ローリング・ストーンズ『ブラック・アンド・ブルー』

THE ROLLING STONES - BLACK AND BLUE

2025年11月14日（金）発売

<国内盤発売フォーマット（6形態）>

１.4CD＋ブルーレイ＜スーパー・デラックス・エディション＞【輸入国内盤仕様／完全生産限定盤】

品番：UICY-80684

価格：22,000円（税込）

＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳付／歌詞対訳付

SHM-CD仕様

日本語字幕付（ブルーレイ／ライヴ映像の部分のみ）

曲目：下記参照

２.2CD＜デラックス・エディション＞

品番：UICY-16345/6

価格：4,400円（税込）

＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳付／歌詞対訳付

SHM-CD仕様

曲目：下記参照

３.1CD＜2025ミックス＞

品番：UICY-16347

価格：3,300円（税込）

＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳付／歌詞対訳付

SHM-CD仕様

曲目：下記参照

４.5LP＋ブルーレイ＜スーパー・デラックス・エディション＞【輸入国内盤仕様／完全生産限定盤】

品番：UIJY-75352

価格：38,500円（税込）

180g重量盤ブラック・ヴィニール

＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳付／歌詞対訳付

日本語字幕付（ブルーレイ／ライヴ映像の部分のみ）

曲目：下記参照

５.2LP＜デラックス・エディション＞【直輸入盤仕様／生産限定盤】

品番：UIJY-75353/4

価格：7,700円（税込）

180g重量盤ブラック・ヴィニール

＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳／歌詞対訳付

曲目：下記参照

６.1LP＜ゾートロープ・ピクチャー・ディスク・エディション＞【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】【直輸入盤仕様／生産限定盤】

品番：PDJT-1056

価格：7,150円（税込）

＜日本盤のみ＞

英文解説翻訳／歌詞対訳付

曲目：下記参照

<収録曲>

・4CD + ブルーレイ

Disc 1 : 2025スティーヴン・ウィルソン・ミックス

01. ホット・スタッフ

02. ハンド・オブ・フェイト

03. チェリー・オー・ベイビー

04. メモリー・モーテル

05. ヘイ・ネグリータ

06. メロディー

07. 愚か者の涙

08. クレイジー・ママ

09. ムーン・イズ・アップ

Disc 2 : アウトテイク・アンド・ジャム（未発表）

01. アイ・ラヴ・ア・レディ

02. シェイム、シェイム、シェイム

03. チャック・ベリー・スタイル・ジャム（ウィズ・ハーヴィ・マンデル）

04. ブルー・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック）

05. ロッテルダム・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック・アンド・ロバート・A.ジョンソン）

06. フリーウェイ・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック）

Disc 3 & Disc 4 : ライヴ・アット・アールズ・コート 1976

01. ホンキー・トンク・ウィメン

02. イフ・ユー・キャント・ロック・ミー

03. ハンド・オブ・フェイト

04. ヘイ・ネグリータ

05. エイント・トゥー・プラウド・トゥ・ベッグ

06. 愚か者の涙

07. ホット・スタッフ

08. スター・スター

09. ユー・ガッタ・ムーヴ

10. 無情の世界

11. バンド・イントロ

12. ハッピー

13. ダイスをころがせ

14. ナッシング・フロム・ナッシング

15. アウタ・スペース

16. ミッドナイト・ランブラー

17. イッツ・オンリー・ロックン・ロール

18. ブラウン・シュガー

19. ジャンピン・ジャック・フラッシュ

20. ストリート・ファイティング・マン

21. 悪魔を憐れむ歌

ブルーレイ

オーディオ：『ブラック・アンド・ブルー』スティーヴン・ウィルソン2025年ミックス

アールズ・コート・ライヴ1976

ビデオ：『ライヴ・アット・レザバトワール』（1976年6月パリ）

・イントロ

・ホンキー・トンク・ウィメン

・ハンド・オブ・フェイト

・愚か者の涙

・ホット・スタッフ

・ユー・ガッタ・ムーヴ

・無情の世界

・バンド・イントロ

・ハッピー

・アウタ・スペース

・ジャンピン・ジャック・フラッシュ

・ストリート・ファイティング・マン

・5LP + ブルーレイ

LP 1 : 2025スティーヴン・ウィルソン・ミックス

01. ホット・スタッフ

02. ハンド・オブ・フェイト

03. チェリー・オー・ベイビー

04. メモリー・モーテル

05. ヘイ・ネグリータ

06. メロディー

07. 愚か者の涙

08. クレイジー・ママ

09. ムーン・イズ・アップ

LP 2 : アウトテイク・アンド・ジャム（未発表）

01. アイ・ラヴ・ア・レディ

02. シェイム、シェイム、シェイム

03. チャック・ベリー・スタイル・ジャム（ウィズ・ハーヴィ・マンデル）

04. ブルー・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック）

05. ロッテルダム・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック・アンド・ロバート・A.ジョンソン）

06. フリーウェイ・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック）

LP3: ライヴ・アット・アールズ・コート 1976

01. ホンキー・トンク・ウィメン

02. イフ・ユー・キャント・ロック・ミー

03. ハンド・オブ・フェイト

04. ヘイ・ネグリータ

05. エイント・トゥー・プラウド・トゥ・ベッグ

06. 愚か者の涙

07. ホット・スタッフ

08. スター・スター

LP4: ライヴ・アット・アールズ・コート 1976

09. ユー・ガッタ・ムーヴ

10. 無情の世界

11. バンド・イントロ

12. ハッピー

13. ダイスをころがせ

14. ナッシング・フロム・ナッシング

15. アウタ・スペース

LP5: ライヴ・アット・アールズ・コート 1976

16. ミッドナイト・ランブラー

17. イッツ・オンリー・ロックン・ロール

18. ブラウン・シュガー

19. ジャンピン・ジャック・フラッシュ

20. ストリート・ファイティング・マン

21. 悪魔を憐れむ歌

ブルーレイ

オーディオ：『ブラック・アンド・ブルー』スティーヴン・ウィルソン2025年ミックス

アールズ・コート・ライヴ1976

ビデオ：『ライヴ・アット・レザバトワール』（1976年6月パリ）

・イントロ

・ホンキー・トンク・ウィメン

・ハンド・オブ・フェイト

・愚か者の涙

・ホット・スタッフ

・ユー・ガッタ・ムーヴ

・無情の世界

・バンド・イントロ

・ハッピー

・アウタ・スペース

・ジャンピン・ジャック・フラッシュ

・ストリート・ファイティング・マン

・2CD / 2LP

Disc 1 : 2025スティーヴン・ウィルソン・ミックス

01. ホット・スタッフ

02. ハンド・オブ・フェイト

03. チェリー・オー・ベイビー

04. メモリー・モーテル

05. ヘイ・ネグリータ

06. メロディー

07. 愚か者の涙

08. クレイジー・ママ

09. ムーン・イズ・アップ

Disc 2 : アウトテイク・アンド・ジャム（未発表）

01. アイ・ラヴ・ア・レディ

02. シェイム、シェイム、シェイム

03. チャック・ベリー・スタイル・ジャム（ウィズ・ハーヴィ・マンデル）

04. ブルー・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック）

05. ロッテルダム・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック・アンド・ロバート・A.ジョンソン）

06. フリーウェイ・ジャム（ウィズ・ジェフ・ベック）

・1CD / 1LP

2025スティーヴン・ウィルソン・ミックス

01. ホット・スタッフ

02. ハンド・オブ・フェイト

03. チェリー・オー・ベイビー

04. メモリー・モーテル

05. ヘイ・ネグリータ

06. メロディー

07. 愚か者の涙

08. クレイジー・ママ

09. ムーン・イズ・アップ

＜RS No.9キャンペーン詳細＞

https://www.universal-music.co.jp/rolling-stones/news/2025-11-10-2/

【アーティストリンク】

ザ・ローリング・ストーンズ日本公式HP: https://www.universal-music.co.jp/rolling-stones/

ザ・ローリング・ストーンズ日本Facebook: https://www.facebook.com/rollingstonesJP/

ザ・ローリング・ストーンズ日本Instagram: https://www.instagram.com/therollingstones_jp/