『ばけばけ』ヒロイン美容誌初カバー!!　高石あかり　魅惑の眼差し3変化&美の秘訣語るインタビューも

朝ドラで話題沸騰！ “令和の憑依俳優”

株式会社小学館『美的』1月号 通常版『美的』1月号 付録違い版（メイクの名品豪華BOX）『美的』1月号 長井かおりさん SPECIAL BOX

「『美的』初表紙ということで、最初に聞いたときは聞き返してしまったくらい驚きました。家族が見たら喜んでくれるかなぁと、とてもうれしい気持ちでいっぱいです」

放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを演じ、国民的俳優への階段を駆け登っている高石あかりさんが『美的』1月号（11月21日発売）の表紙に初登場！ ニットのカラーに合わせた血色感のあるピンクメイクをはじめ、3種類の表紙で秋冬の最旬3ルックを披露してくれました。

撮影の合間には、カメラマンと故郷・宮崎の餃子&ラーメントークで盛り上がるなどチャーミングな一面を見せてくれた高石さん。一転撮影モードになると、たちまちスターのオーラが全開に！ ときに凜々しく、ときに大人びて、ときに可憐・・・。抜群の演技力で“令和の憑依俳優”とも呼ばれる高石さんが、吸い込まれるような眼差しで魅せる表情の3変化にご注目ください。

また、中面でも6ページにわたって撮り下ろしカット&インタビューを掲載。超多忙な生活の中で心がけているセルフケア、メイクのマイブームなど最新の美容事情から、「数年前は想像もしていなかった」という朝ドラのお話まで――。高石さんの素顔をどこよりもクローズアップする、充実の誌面をお楽しみに！

コツコツ続けることがキレイにつながる

2021年に映画『ベイビーわるきゅーれ』で初主演を務め、近年も映画『夏の砂の上』、Netflixシリーズ『グラスハート』など話題作に次々出演。息つく暇もない活躍を支えているのは、食事・運動・睡眠を基本にした地道なセルフケアだといいます。

インタビューでは、入浴後の日課やトレーニング、自炊事情など、美しさの秘訣をたっぷりと明かしてくれた高石さん。「女性に不足しがちと言われるたんぱく質をしっかり摂るように。今、ささみのすごさを実感しているところです（笑）」と語る横顔は、今をときめく朝ドラ俳優とは思えないほど等身大！

さらに、『ばけばけ』にまつわるお話もたっぷりとお届けします。「大変だよ、ということも聞くのですが、何倍も“楽しい”が勝ちます」と高石さんが語る、その魅力とは？ 俳優として大きな目標を叶えた今、改めて感じるお芝居への想いとは？ 気になるインタビューの続きは、ぜひ誌面でチェックを。

美容家・長井かおりさんオススメのスペシャル付録も！

「通常版」「付録違い版（メイクの名品豪華BOX）」「長井かおりさん SPECIAL BOX」の3バージョンでお届けする今号。どのバージョンの付録も強力ラインナップですが、中でも「長井かおりさん SPECIAL BOX」は発売前から話題沸騰中！ エクセルの3in1アイブロウ、セザンヌのフェースカラー、ダーマレーザーのビタミンCマスクなど現品サイズの付録が大盤振る舞いです。ぜひ予約してゲットしてください！ 『美的』1月号は11月21日（金）発売です。

