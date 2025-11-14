【KOSE台湾責任者 登壇！】J-Beautyが海外で勝つための“最強の座組み”とは？ ～「KOSEが直面する海外戦略のリアルな課題」をテーマに、特別カンファレンス開催

株式会社ベイコスメティックス

セミナー概要

課題解決型化粧品OEMの株式会社ベイコスメティックス（本社：東京都港区、代表取締役：加藤 聡太）は、2025年12月2日（火）、『J-Beautyのグローバル戦略 ～日本ブランドが海外市場で勝つためには～』と題した特別カンファレンスを、マイナビPLACE（歌舞伎座タワー）にて開催いたします。

本カンファレンスには、J-Beautyの海外展開を牽引する「コーセー台湾 董事長兼総経理 石川茂樹 氏」が特別登壇。「KOSEが直面する海外戦略のリアルな課題」について、ブランドトップの本音を語っていただきます。

J-Beautyの海外展開は、国内の成功体験が通用せず、現地の消費者インサイトとのギャップや、製造・チャネル・マーケティングの「分断」により、多くのブランドが課題に直面しています。

本イベントでは、石川氏が提示する“リアルな課題”に対し、アジア市場のプロ（アジアンブリッジ 坂根氏）、マーケティングのプロ（ベイコスメティックス 石井）、グローバルEC支援のプロ（トランス・コスモス 兼澤氏）と共に、J-Beautyが勝つための「“最強の座組み”とは」何か、その答えを徹底的に議論します。

海外展開に課題を感じている、またはこれから本格的に目指すブランド責任者様にとって、具体的な戦略とヒントが得られるまたとない機会です。

開催概要

イベント名： J-Beautyの最強グローバル戦略 ～日本ブランドが海外市場で勝つためには～

日時： 2025年12月2日（火）17:00～20:40（16:30 受付開始）

会場： マイナビPLACE（東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー22,23F）

アクセス： 東銀座駅 直結、銀座駅 徒歩4分

形式： オフライン開催

参加費： 無料（抽選制）

定員： 120名

お申し込みURL：

登壇者紹介

コーセー台湾 董事長 兼 総経理石川 茂樹 氏

新卒で（株）コーセーに入社。国内営業所、本社企画部門を経てコーセーシンガポールに赴任。2023年にコーセー台湾に赴任、現在に至る。

株式会社Asian Bridge 代表取締役社長阪根 嘉苗 氏

新卒でリクルートグループに入社し営業、人事部、を経て、アジアンブリッジ株式会社を創業。日本企業の国境を越えた流通の最大化に貢献するスペシャリスとして、ECのみならずリアル店舗などの現地マルチチャネルの流通を通じて最も最適な展開を提案。

日本のビューティー＆ヘルスケアのブランドを中心にのべ200社100億以上の流通を実現してきた。 EY Winning Womenファイナリスト、NBC国際アントレプレナー賞受賞。

トランス・コスモス株式会社 常務執行役員兼澤 伸二様

トランスコスモス株式会社に1998年入社以来、一貫してデジタルマーケティング、EC、ダイレクトセールス領域の事業拡大に従事。西日本統括部長、ECサービス本部長など要職を歴任し、国内外のECソリューション構築・営業戦略を牽引。 現在は常務執行役員として事業開発総括およびグローバルEC・ダイレクトセールス推進を統括。 関連会社の取締役も務め、多角的な視点で企業成長を支援している。

株式会社MD 代表取締役社長石井 賢介 氏

東京大学農学部卒業後、住友商事に入社してアルミニウム地金のトレーディングに従事。 その後、P&Gジャパンに転職。 マーケティング本部にて、ファブリーズ、ジョイといったホームケアのブランドマネジメントを担当。 ファブリーズのブランドマネージャー時代には、ブランド始まってからのレコードとなる売り上げを達成する。

株式会社ベイコスメティックスについて

株式会社ベイコスメティックスは、単なる製造受託に留まらない「課題解決型OEM」です。化粧品開発における「企画」「製造」「コスト」「スピード（時間）」「海外進出」という5つの壁を、独自のソリューションで突破し、クライアントの事業を成功に導きます。

- 企画: マーケティング起点で「売れる」を必然にする戦略的企画力。- 製造: 他社が断る「一手間」を形にする規格外対応の製造体制。- コスト: 品質を犠牲にせず最適解を導き出す根本的なコスト最適化。- スピード（時間）: 市場機会を逃さない常識を覆す超高速開発スピード。- 海外進出: 台湾市場No.1の実績に裏付けられたワンストップ海外進出支援。

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ベイコスメティックス

担当者：清水 大輔

TEL：03-6823-7543

E-mail：contact@baycosme.com