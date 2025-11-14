福祉業界の就職イベント「福祉ってカッコいいフェス2025」を民間企業主催で開催

株式会社ライフデザイン

株式会社ライフデザイン（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：南徹）は、福祉分野の働き方やキャリアの可能性を若い世代に直接届けることを目的に「福祉ってカッコいいフェス2025（FKF2025）」を開催します。本イベントは、沖縄県内では珍しい民間企業主導の福祉就職イベントであり、従来の社会福祉協議会による説明会とは異なる形式で実施します。イベントは、琉球日産自動車株式会社をメインスポンサーとして開催します。

福祉分野では人材不足が続いている一方で、専門性の習得や利用者支援の経験など、長期的に見た際の職業価値は高く、安定性のあるキャリアとして注目されています。本イベントは、現場を支える企業が自ら内容を企画し、若い世代に福祉の仕事は「カッコいい」ということを分かりやすく伝えることを目的としています。

当日は、全国的に注目されている「マッチョ介護」の取り組みで知られる株式会社ビジョナリー代表取締役の丹羽悠介氏をゲスト講師として招き、働き方やキャリアの捉え方について講演を行います。従来のイメージとは異なる福祉の姿に触れる機会となります。

また、児童福祉、障害福祉、就労支援、訪問介護、医療など、幅広い分野の企業が参加し、各ブースで働き方や事業内容について直接説明を行います。福祉に興味がある人だけでなく、これまで福祉分野を選択肢として考えていなかった学生や若手社会人も参加しやすいように、服装自由、途中入退場可の形式としています。

ライフデザインは、業界全体のイメージ刷新と若い世代への情報発信を通じて、福祉分野のキャリア選択の幅を広げる取り組みを継続していきます。

メインスポンサー

琉球日産自動車株式会社

参加企業

株式会社ライフデザイン

みらコラボ

合同会社TAMI

株式会社ウーバーケア

浦添総合病院

タピック

SUNSUN

株式会社47沖縄

アダマスプラス

訪問介護TREE

ライフアート

ベストライフ

株式会社エイジングウェル（アユーラ沖縄）

開催概要

名称：福祉ってカッコいいフェス2025（FKF2025）

日程：2025年12月14日（日）12:00～17:00

会場：ザ・ビーチタワー沖縄 2F「マンマサルーテ」（沖縄県中頭郡北谷町美浜8-6）

参加費：無料・事前登録不要

登壇者：丹羽悠介 氏（株式会社ビジョナリー 代表取締役）

主催：株式会社ライフデザイン

イベント特設サイト：https://fkf.jp/

詳細を見る :https://fkf.jp/