まるで鉱物！11月の誕生石輝くアイスタルトを11月14日より20台限定で再販開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、前回販売開始後、即完売した人気商品【誕生石のタルト～11月トパーズ＆シトリン～】を、ハラペコラボ公式オンラインストアにて2025年11月14日（金）より20台限定の再販を開始しました。職人がまるで本物の鉱物のように作り上げるアイスタルトで、特別なひと時をお楽しみいただけます。

ハラペコラボ公式オンラインストア

URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-11%E6%9C%88%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B7%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%B3

販売開始後即完売の限定商品が待望の再販開始！【誕生石のタルト～11月トパーズ＆シトリン～】

ハラペコラボは、初回販売数を完売していた【誕生石のタルト～11月トパーズ＆シトリン～】を、2025年11月14日（金）より再販を開始しました。11月の誕生石である「トパーズ」と「シトリン」を、レモン味とカラメル味の寒天菓子で表現。職人がひとつひとつ切り出し、まるで光を閉じ込めた水晶のように組み上げていきます。タルトの土台には、生クリームとリコッタチーズをベースに、ナッツとチョコをたっぷり混ぜ込んだこだわりのカッサータクリームを使用。ひんやり濃厚なのに、軽やかな口どけが魅力です。お誕生日の贈り物や、ご自分へのご褒美にぴったりです。

11月の誕生石の石言葉

切り分けた断面切りたての琥珀糖の輝きをそのままにお届けする

トパーズの石言葉は「友情・希望・誠実」、シトリンの石言葉は「幸福・繁栄・成功」。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりな一品です。石言葉のカードを添えてお届けします。

こだわりの素材をちりばめて

ビジュアルにインパクトのあるケーキですが、厳選した素材を使用し、見た目だけではなく味もお楽しみいただるように工夫しています。タルトの土台には、生クリームとリコッタチーズをベースに、ナッツとチョコをたっぷり混ぜ込んだこだわりのカッサータクリームを使用。爽やかなレモン風味の寒天ゼリーの食感や、解凍時間によりする風味もお楽しみいただけます。

【 商品概要 】

商品名：誕生石のタルト～11月トパーズ＆シトリン～

販売価格： 6,480円（税込）

原材料名：原材料：砂糖（国内製造）、タルト（小麦粉、マーガリン、糖類（砂糖、果糖ブドウ糖液糖）、鶏卵、アーモンド、乳清たんぱく、食塩）、乳等を主原料とする食品（生乳、乳清、クリーム）、クリーム、レモンピール、ホワイトチョコレート、カシューナッツ、ビターチョコレート、ピスタチオ、ラズベリー、すぐり、寒天、いちごピューレ、レモンリキュール/トレハロース、安定剤（加工デンプン、ペクチン、カラギナン）、乳酸、乳化剤、膨張剤、着色料(アントシアニン、クチナシ黄、ビートレッド）、香料、（一部に乳成分・小麦・卵・大豆・カシューナッツ・アーモンド・オレンジを含む）

重量 ：350g

商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+こうぶつヲカシが3センチ程度の高さのります

ケーキトレー(ドーム型の蓋つき容器）のサイズ：155mmφ×76mmH

配送箱のサイズ：275mm×175mm×95mmH(外寸)

賞味期限：一ヶ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）

【購入方法】

＜オンライン＞

販売開始日 ： 2025年11月14日正午より20台限定販売開始。順次発送。

配送について ： 送料別途・全国発送

オンライン購入方法： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

URL ： https://harapecolab.com/(https://harapecolab.com/)

11月の誕生石を表現した琥珀糖【11月のこうぶつヲカシ -誕生石トパーズ＆シトリン-】も好評販売中！

毎月一か月間だけお作りする誕生石のこうぶつヲカシ。11月のこうぶつヲカシは、透明感のあるオレンジがかったイエローがとても美しく、黄色系の宝石の代表格であるトパーズと、同じく黄色系の水晶シトリンをモチーフに、黄金色の秋らしい色合いでデザインし詰め合わせました。鉱物採取箱をイメージした化粧箱に詰めてお届けします。誕生石を食べる特別な体験は、ご自分のお誕生日や、大切な方への贈り物に好評いただいています。

ハラペコラボについて

【11月のこうぶつヲカシ -誕生石トパーズ＆シトリン-】価格：3,240円（税込）11月の誕生石を手切りの琥珀糖で表現。表面はシャリっと、中はぷるんとした食感がおもしろい。

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・ オリジナルグッズ企画開発販売など