ＳＤＧｓ私募債「広告ＰＲ型」の引受けについて(株式会社岡西建設)

株式会社中国銀行

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。

１１月１４日（金）に、株式会社岡西建設の『ＳＤＧｓ私募債「広告ＰＲ型」』の引受けと財務代理人を務めることとなり、その手数料の一部で、発行企業さまのＳＤＧｓに関する取組みについての広告を山陽新聞に掲載いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「広告ＰＲ型」』

広告掲載を通じた、発行企業さまのＳＤＧｓへの取組みに対する支援を目的として、山陽新聞または岡山駅南地下道のデジタルサイネージに発行企業さまのＳＤＧｓに関する取組みについて広告を掲載する私募債。

【発行企業および私募債の概要】

- 銘 柄 名 ：株式会社岡西建設 第３回無担保社債 （中国銀行・岡山県信用保証協会共同保証付）- 所 在 地 ：岡山県岡山市南区中畦２９３-１- 代 表 者 ：木原 慎太郎- 業 種 ：建設業- 売 上 高 ：９０６百万円（令和７年５月期）- 発 行 額 ：１００百万円- 発 行 日 ：令和７年１１月１４日（金）- 発行期間 ：５年- 返済方法 ：満期一括償還- 資金使途 ：運転資金- コメント ：当社は住宅・建築工事、土木工事、不動産売買などさまざまな事業を手掛けています。向上する努力を怠らず関わる方々の幸福感を創造するため事業に努めてまいりました。お客さま、地域社会そして環境に配慮したサービスを提供できるよう今後も継続して努力してまいります。